Сорокин: «Вместимость стадионов ЧМ-2018 нам не кажется чрезмерной»

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о концепции наследия футбольных арен, на которых будут проходить матчи чемпионата мира-2018.

— Большинство стадионов ЧМ-2018 неоправданно большие для тех городов, в которых они находятся. Есть ли планы по реконструкции арен после турнира? Возможна ли переделка стадионов из чисто футбольных в легкоатлетические?

— Нет, переделывать их в легкоатлетические слишком сложно. Есть концепция наследия, которой занимается Министерство спорта. Уверен, что она доступна для общественности и ее можно обсуждать в публичном пространстве.

В целом нам не кажется вместимость чрезмерной. Обязательно будут у этих стадионов и в будущем матчи и всевозможные мероприятия, которые соберут большое количество людей. Мы видим, что даже сейчас новые арены заполняются хорошо, это добавляет оптимизма. Новый стадион всегда дает приток болельщиков.

Конечно, все будет зависеть от того, как будут играть команды на этих аренах, но об этом должно думать уже руководство клубов.