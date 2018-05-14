Божович продлит контракт с «Арсеналом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович продолжит работу с командой, передает «Спорт-Экспресс».

В ближайшее время черногорец подпишет новое соглашение с клубом. Божович возглавил «Арсенал» в июне 2017 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в минувшем розыгрыше чемпионата России.

Тульский клуб стал шестым в российской тренерской карьере специалиста. Прежде он работал с «Локомотивом», «Ростовом», «Амкаром», «Динамо» и «Москвой».

Сегодня пресс-служба туляков сообщила календарь тренировочных сборов команды во время межсезонья.