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    Божович продлит контракт с «Арсеналом»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович продолжит работу с командой, передает «Спорт-Экспресс».

    В ближайшее время черногорец подпишет новое соглашение с клубом. Божович возглавил «Арсенал» в июне 2017 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в минувшем розыгрыше чемпионата России.

    Тульский клуб стал шестым в российской тренерской карьере специалиста. Прежде он работал с «Локомотивом», «Ростовом», «Амкаром», «Динамо» и «Москвой».

    Сегодня пресс-служба туляков сообщила календарь тренировочных сборов команды во время межсезонья.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2018 18:07
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