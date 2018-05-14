Чорлука, Пашалич и Модрич – в расширенной заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018

В официальном твиттере Федерации футбола Хорватии появился расширенный состав сборной на чемпионат мира.

Вратари: Даниэль Субашич, Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Карло Летица.

Защитники: Ведран Чорлука, Домагой Вида, Иван Стринич, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Йосип Пиварич, Тин Едвай, Борна Баришич, Зоран Низич, Дуйе Чалета-Цар, Борна Соса.

Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Марко Рог, Марио Пашалич, Филип Брадарич.

Нападающие: Марио Манджукич, Иван Перишич, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Марко Пьяца, Анте Ребич, Дуе Чоп, Иван Сантини.

Соперниками хорватов по группе D стали команды Аргентины, Исландии и Нигерии.