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    Чорлука, Пашалич и Модрич – в расширенной заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018

    В официальном твиттере Федерации футбола Хорватии появился расширенный состав сборной на чемпионат мира.

    Вратари: Даниэль Субашич, Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Карло Летица.

    Защитники: Ведран Чорлука, Домагой Вида, Иван Стринич, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Йосип Пиварич, Тин Едвай, Борна Баришич, Зоран Низич, Дуйе Чалета-Цар, Борна Соса.

    Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Марко Рог, Марио Пашалич, Филип Брадарич.

    Нападающие: Марио Манджукич, Иван Перишич, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Марко Пьяца, Анте Ребич, Дуе Чоп, Иван Сантини.

    Соперниками хорватов по группе D стали команды Аргентины, Исландии и Нигерии.

    Источник: Twitter

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    14.05.2018 14:28
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