Игроки «Уфы» после матча с «Тосно» качали Семака в честь выхода в Лигу Европы

Браво, Уфа!!! Поздравляю!!! Как был прав "Игорь-Уфа" : "Через годик, через два, будем в кубках УЕФА!".
В 30 туре РФПЛ «Уфа» встречалась с «Тосно» (5:0). По итогам матча коллектив из Башкирии впервые в истории пробился в еврокубки – в следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.
По такому случаю футболисты уфимцев покачали главного тренера Сергея Семака. Ранее «Бомбардир» писал, что в межсезонье специалист может стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита».
«Уфа» финишировала шестой, а «Тосно» вылетел в ФНЛ.
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— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 13 мая 2018 г.
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