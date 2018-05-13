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    Игроки «Уфы» после матча с «Тосно» качали Семака в честь выхода в Лигу Европы

    В 30 туре РФПЛ «Уфа» встречалась с «Тосно» (5:0). По итогам матча коллектив из Башкирии впервые в истории пробился в еврокубки – в следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

    По такому случаю футболисты уфимцев покачали главного тренера Сергея Семака. Ранее «Бомбардир» писал, что в межсезонье специалист может стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита».

    «Уфа» финишировала шестой, а «Тосно» вылетел в ФНЛ.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 16:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 мая 2018, 20:31

      Браво, Уфа!!! Поздравляю!!! Как был прав "Игорь-Уфа" : "Через годик, через два, будем в кубках УЕФА!".

      1
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 19:48

      Семак с командой добился хорошего результата.Молодцы.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:02

      молодцы, поздравляю Семака и Ко, надеюсь он останется в команде.

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 мая 2018, 17:55

      Сначала Гончаренко,потом Семак расшевелили "не футбольную" когда-то Уфу и подняли до уровня еврокубков.Команда с тренером Семаком поступательно двигается вперед.Короче говоря," Уфа" только"алга"

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 13 мая 2018, 17:23

      Семак и Гончаренко лучшие в этом сезоне...
      По подбору игроков им и "шестерка" не светила .. хорошо что не имена играют на поле ...а игроки и тренерские задумки..

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2018, 16:54

      Поздравляю уфимцев с выходом в ЕК, а Семаку со своим
      тренерским составом нужно остаться в Уфе и попробовать свои силы в играх ЕК.

      9
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 13 мая 2018, 16:38

      Очень рад за Уфу и отдельное спасибо Семаку. Вот только в состав необходимы новые вливания. Команда много пропускает.

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 мая 2018, 16:25

      Рад за уфимцев!Рад за Семака и Ко!Руководству нужно лечь костьми,но оставить Тренера и состав в новом сезоне.Будет очень интересно что покажет Уфа в Европе.Удачи парни!!!

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