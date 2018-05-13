Игроки «Уфы» после матча с «Тосно» качали Семака в честь выхода в Лигу Европы

В 30 туре РФПЛ «Уфа» встречалась с «Тосно» (5:0). По итогам матча коллектив из Башкирии впервые в истории пробился в еврокубки – в следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

По такому случаю футболисты уфимцев покачали главного тренера Сергея Семака. Ранее «Бомбардир» писал, что в межсезонье специалист может стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита».

«Уфа» финишировала шестой, а «Тосно» вылетел в ФНЛ.

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