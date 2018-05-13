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  • Игроки «Уфы» после матча с «Тосно» качали Семака в честь выхода в Лигу Европы

Игроки «Уфы» после матча с «Тосно» качали Семака в честь выхода в Лигу Европы

13 мая 2018, 16:18
8

В 30 туре РФПЛ «Уфа» встречалась с «Тосно» (5:0). По итогам матча коллектив из Башкирии впервые в истории пробился в еврокубки – в следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

По такому случаю футболисты уфимцев покачали главного тренера Сергея Семака. Ранее «Бомбардир» писал, что в межсезонье специалист может стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита».

«Уфа» финишировала шестой, а «Тосно» вылетел в ФНЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига Европы Уфа Семак Сергей
Комментарии (8)
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Krossmen73
1526217958
Рад за уфимцев!Рад за Семака и Ко!Руководству нужно лечь костьми,но оставить Тренера и состав в новом сезоне.Будет очень интересно что покажет Уфа в Европе.Удачи парни!!!
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Skrudg
1526218738
Очень рад за Уфу и отдельное спасибо Семаку. Вот только в состав необходимы новые вливания. Команда много пропускает.
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vladimir-7
1526219662
Поздравляю уфимцев с выходом в ЕК, а Семаку со своим тренерским составом нужно остаться в Уфе и попробовать свои силы в играх ЕК.
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каа
1526221402
Семак и Гончаренко лучшие в этом сезоне... По подбору игроков им и "шестерка" не светила .. хорошо что не имена играют на поле ...а игроки и тренерские задумки..
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fanchik
1526223305
Сначала Гончаренко,потом Семак расшевелили "не футбольную" когда-то Уфу и подняли до уровня еврокубков.Команда с тренером Семаком поступательно двигается вперед.Короче говоря," Уфа" только"алга"
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OfaZavr
1526227379
молодцы, поздравляю Семака и Ко, надеюсь он останется в команде.
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zigbert
1526230099
Семак с командой добился хорошего результата.Молодцы.
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Ral13
1526232706
Браво, Уфа!!! Поздравляю!!! Как был прав "Игорь-Уфа" : "Через годик, через два, будем в кубках УЕФА!".
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