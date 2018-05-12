Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «В Лиге чемпионов хотелось бы сыграть с «Реалом», «Ливерпулем» или «Шальке»

Геркус: «В Лиге чемпионов хотелось бы сыграть с «Реалом», «Ливерпулем» или «Шальке»

12 мая 2018, 13:28
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды в Лиге чемпионов и рассказал, с кем из соперников ему хотелось бы встретиться в групповом раунде турнира.

– Чего ждать болельщикам «Локомотива» от сезона в Лиге чемпионов?

– Очень многое будет зависеть от того, как команда проведет лето, со всех точек зрения. Нужно учитывать, кто попадется нам в группе. Соперники с именами способны доставить проблемы, мы это видели на примере «Атлетико». А команды меньшего калибра станут нашими жертвами. Мы постараемся выступить достойно, но нужно оставаться реалистами. Первого места в группе с разгромом всех соперников мы, скорее всего, не увидим.

– Кого бы вы хотели видеть в группе?

– Тем не менее хочется сыграть с сильными оппонентами. Если «Реал» не выиграет Лигу чемпионов, то хотелось бы встретиться с ним. Или с «Ливерпулем». Хочется увидеть команды из топ-чемпионатов, например, «Шальке 04».

– Вы будете ставить задачу выйти из группы?

– На этот вопрос всегда есть ответ, что выйти из группы можно и с третьего места в плей-офф Лиги Европы. Все-таки о выходе со второго или первого места нужно говорить осторожно. Вспомните, когда «Локомотив» не то что выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, а просто участвовал в ней. Это было настолько давно, что ставить задачи надо менее амбициозные. На сегодняшний день пробиться в групповой этап – это уже сверхзадача. И она выполнена. Предлагаю пока просто насладиться матчами, а не мечтать о победе в Лиге чемпионов.

Источник: RT
Лига чемпионов Локомотив Реал Ливерпуль Шальке-04 Геркус Илья
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1526122119
лучше помолчу
Ответить
Romantic2010
1526122174
Думаю, если не выйдут из группы, то хотя бы зубы покажут. И мне кажется болельщики слова не скажут плохого, если не выйдут...Всё таки впервые за 14 лет там играем! А по хорошему занять бы это третье место и выиграть бы для Палыча лигу европы! И он станет самым самым...Хотя уже самый! Но не хватает одного титула..
Ответить
vladimir-7
1526123627
Ну что ж, просите Реал, Реал или Ливерпуль, вам будет, а может оба клуба вам попадут. Желания иногда сбываются.
Ответить
iBragim2102
1526124313
что такое шальке?
Ответить
anri1703
1526129706
для начала на трансферном рынке товарищ поработай так же как языком болтаешь а там увидим Палыч слепит хорошую команду
Ответить
богатяновский
1526133395
сыграешь не волнуйся там все сильные иди готовься лучше
Ответить
zigbert
1526134477
Команды приедут сильные но интересные.
Ответить
victosha
1526134492
Осторожный, гад.
Ответить
mihail200606
1526135278
Он с Атлетико уже накаркал...
Ответить
Gornostay
1526143546
Второй Фурсенко! Прожектер!
Ответить
Главные новости
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
27
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+