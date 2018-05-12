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    Геркус: «В Лиге чемпионов хотелось бы сыграть с «Реалом», «Ливерпулем» или «Шальке»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды в Лиге чемпионов и рассказал, с кем из соперников ему хотелось бы встретиться в групповом раунде турнира.

    – Чего ждать болельщикам «Локомотива» от сезона в Лиге чемпионов?

    – Очень многое будет зависеть от того, как команда проведет лето, со всех точек зрения. Нужно учитывать, кто попадется нам в группе. Соперники с именами способны доставить проблемы, мы это видели на примере «Атлетико». А команды меньшего калибра станут нашими жертвами. Мы постараемся выступить достойно, но нужно оставаться реалистами. Первого места в группе с разгромом всех соперников мы, скорее всего, не увидим.

    – Кого бы вы хотели видеть в группе?

    – Тем не менее хочется сыграть с сильными оппонентами. Если «Реал» не выиграет Лигу чемпионов, то хотелось бы встретиться с ним. Или с «Ливерпулем». Хочется увидеть команды из топ-чемпионатов, например, «Шальке 04».

    – Вы будете ставить задачу выйти из группы?

    – На этот вопрос всегда есть ответ, что выйти из группы можно и с третьего места в плей-офф Лиги Европы. Все-таки о выходе со второго или первого места нужно говорить осторожно. Вспомните, когда «Локомотив» не то что выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, а просто участвовал в ней. Это было настолько давно, что ставить задачи надо менее амбициозные. На сегодняшний день пробиться в групповой этап – это уже сверхзадача. И она выполнена. Предлагаю пока просто насладиться матчами, а не мечтать о победе в Лиге чемпионов.

    Источник: RT

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    12.05.2018 13:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 мая 2018, 19:45

      Второй Фурсенко!
      Прожектер!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 мая 2018, 17:27

      Он с Атлетико уже накаркал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 12 мая 2018, 17:14

      Осторожный, гад.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 17:14

      Команды приедут сильные но интересные.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +139

      богатяновский 12 мая 2018, 16:56

      сыграешь не волнуйся там все сильные иди готовься лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2018, 15:55

      для начала на трансферном рынке товарищ поработай так же как языком болтаешь а там увидим Палыч слепит хорошую команду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 мая 2018, 14:25

      что такое шальке?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > iBragim2102 12 мая 2018, 14:57

      Всего лишь великая немецкая команда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2018, 14:13

      Ну что ж, просите Реал, Реал или Ливерпуль, вам будет, а может оба клуба вам попадут. Желания иногда сбываются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 мая 2018, 14:02

      Зачем нам очередное порно? Одного Атлетико хватит.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Бомбардиръ 12 мая 2018, 14:46

      А что,интересен смотреть какие-нибудь: Апоэль,Астана,Вардар(не знаю,правда,существует ещё этот клуб)

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Бомбардиръ 12 мая 2018, 14:57

      С такими командами интересно играть, это вызов! Как для футболистов так и для болельщиков!

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 мая 2018, 13:49

      Думаю, если не выйдут из группы, то хотя бы зубы покажут. И мне кажется болельщики слова не скажут плохого, если не выйдут...Всё таки впервые за 14 лет там играем! А по хорошему занять бы это третье место и выиграть бы для Палыча лигу европы! И он станет самым самым...Хотя уже самый! Но не хватает одного титула..

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