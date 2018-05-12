Геркус: «В Лиге чемпионов хотелось бы сыграть с «Реалом», «Ливерпулем» или «Шальке»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды в Лиге чемпионов и рассказал, с кем из соперников ему хотелось бы встретиться в групповом раунде турнира.

– Чего ждать болельщикам «Локомотива» от сезона в Лиге чемпионов?

– Очень многое будет зависеть от того, как команда проведет лето, со всех точек зрения. Нужно учитывать, кто попадется нам в группе. Соперники с именами способны доставить проблемы, мы это видели на примере «Атлетико». А команды меньшего калибра станут нашими жертвами. Мы постараемся выступить достойно, но нужно оставаться реалистами. Первого места в группе с разгромом всех соперников мы, скорее всего, не увидим.

– Кого бы вы хотели видеть в группе?

– Тем не менее хочется сыграть с сильными оппонентами. Если «Реал» не выиграет Лигу чемпионов, то хотелось бы встретиться с ним. Или с «Ливерпулем». Хочется увидеть команды из топ-чемпионатов, например, «Шальке 04».

– Вы будете ставить задачу выйти из группы?

– На этот вопрос всегда есть ответ, что выйти из группы можно и с третьего места в плей-офф Лиги Европы. Все-таки о выходе со второго или первого места нужно говорить осторожно. Вспомните, когда «Локомотив» не то что выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, а просто участвовал в ней. Это было настолько давно, что ставить задачи надо менее амбициозные. На сегодняшний день пробиться в групповой этап – это уже сверхзадача. И она выполнена. Предлагаю пока просто насладиться матчами, а не мечтать о победе в Лиге чемпионов.