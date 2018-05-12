Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в твиттере фотографию в новой форме клуба, представленной ранее.

«Горд носить новую футболку и продолжать радовать вас», – подписал снимок бразилец.

Во второй половине сезона ряд СМИ писал об интересе к форварду со стороны «Реала».

По последним данным, в период восстановления от травмы плюсневой кости футболист дважды встретился с представителями сливочных.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны». Трансфер стоимостью 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.