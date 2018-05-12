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    Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в твиттере фотографию в новой форме клуба, представленной ранее.

    «Горд носить новую футболку и продолжать радовать вас», – подписал снимок бразилец.

    Во второй половине сезона ряд СМИ писал об интересе к форварду со стороны «Реала».

    По последним данным, в период восстановления от травмы плюсневой кости футболист дважды встретился с представителями сливочных.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны». Трансфер стоимостью 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.

    Источник: Twitter

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    12.05.2018 11:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:07

      сегодня говорит одно а завтра все может развернуться на 360 градусов и скажет совсем по иному)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 16:40

      Из сплетен и слухов Неймар смотал целый клубок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 мая 2018, 13:46

      Раздутая пустота

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 мая 2018, 13:10

      Сейчас думаю этот трансфер почти не возможен и потому, что вряд ли его Париж отпустит меньше чем за 200 мл. , вряд ли Реал и кто то ещё захотят платить такие деньги после такого невнятного сезона как у Неймара. А вот через пару лет когда Криштиану не сможет играть ту роль которую он играет сейчас ,тогда к этому могут и вернутся ,если Мбаппе не удастся купить

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 мая 2018, 13:10

      С Неймаром всегда всё мутно - это ещё ничего не значит.

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 12 мая 2018, 13:05

      Поживем увидим ....

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