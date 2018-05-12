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  • Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал»

Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал»

12 мая 2018, 11:23
6

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в твиттере фотографию в новой форме клуба, представленной ранее.

«Горд носить новую футболку и продолжать радовать вас», – подписал снимок бразилец.

Во второй половине сезона ряд СМИ писал об интересе к форварду со стороны «Реала».

По последним данным, в период восстановления от травмы плюсневой кости футболист дважды встретился с представителями сливочных.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны». Трансфер стоимостью 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона Реал ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (6)
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Басмачи
1526119554
Поживем увидим ....
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Cules2013
1526119807
С Неймаром всегда всё мутно - это ещё ничего не значит.
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hevbn 28
1526119811
Сейчас думаю этот трансфер почти не возможен и потому, что вряд ли его Париж отпустит меньше чем за 200 мл. , вряд ли Реал и кто то ещё захотят платить такие деньги после такого невнятного сезона как у Неймара. А вот через пару лет когда Криштиану не сможет играть ту роль которую он играет сейчас ,тогда к этому могут и вернутся ,если Мбаппе не удастся купить
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Axe111
1526122002
Раздутая пустота
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zigbert
1526132421
Из сплетен и слухов Неймар смотал целый клубок.
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OfaZavr
1526144832
сегодня говорит одно а завтра все может развернуться на 360 градусов и скажет совсем по иному)
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