Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал»

сегодня говорит одно а завтра все может развернуться на 360 градусов и скажет совсем по иному)
Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в твиттере фотографию в новой форме клуба, представленной ранее.
«Горд носить новую футболку и продолжать радовать вас», – подписал снимок бразилец.
Во второй половине сезона ряд СМИ писал об интересе к форварду со стороны «Реала».
По последним данным, в период восстановления от травмы плюсневой кости футболист дважды встретился с представителями сливочных.
Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны». Трансфер стоимостью 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.
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— Neymar Jr (@neymarjr) 12 мая 2018 г.