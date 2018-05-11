Уткин: «Каррера большой профессионал и не выносит сор из избы. Но это не значит, что у него есть дальнейший план»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свой взгляд на проблему, касающуюся внутреннего разлада в «Спартаке». Ранее СМИ сообщили о конфликте главного тренера красно-белых Массимо Карреры с некоторыми футболистами команды.

«Думаю, то, что происходит в раздевалке «Спартака», объясняется тем, что нет очевидного понимания что произошло с клубом в прошлом сезоне. В такой ситуации легко любому почувствовать себя главным героем того успеха.

Отчасти жертвой этого является Глушаков, отчасти Каррера. Но Каррера очень профессиональный человек и не выносит сор из избы. Но это не означает, что у него есть план, как действовать дальше.

У «Спартака» произошла в прошлом сезона победа без отца. Вот и многие захотели на себя взять роль этого отца», – сказал Уткин.