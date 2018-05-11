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    Уткин: «Каррера большой профессионал и не выносит сор из избы. Но это не значит, что у него есть дальнейший план»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свой взгляд на проблему, касающуюся внутреннего разлада в «Спартаке». Ранее СМИ сообщили о конфликте главного тренера красно-белых Массимо Карреры с некоторыми футболистами команды.

    «Думаю, то, что происходит в раздевалке «Спартака», объясняется тем, что нет очевидного понимания что произошло с клубом в прошлом сезоне. В такой ситуации легко любому почувствовать себя главным героем того успеха.

    Отчасти жертвой этого является Глушаков, отчасти Каррера. Но Каррера очень профессиональный человек и не выносит сор из избы. Но это не означает, что у него есть план, как действовать дальше.

    У «Спартака» произошла в прошлом сезона победа без отца. Вот и многие захотели на себя взять роль этого отца», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    11.05.2018 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +387

      Vizual 11 мая 2018, 23:58

      Птицын,может ты возглавишь Барселону и будешь там показывать какой ты умный а не в тупофильмах сниматься,Кстати вы по фактуре с Червяком схожи ))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 мая 2018, 19:46

      У этого конфликта есть отец и имя ему Пилипчук.По крайней мере именно его некоторые футболисты видели главным, но Массимо быстро и безапелляционно конфликт уладил и Пилипчук ушёл в табор безработных.Теперь остался только один вопрос.Кому дадут шанс, а кого уже не видят больше в команде.

      -2
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:37

      Конфликт должен быть улажен и как можно скорей.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:25

      того чего не знает наверняка лучше бы ему не говорить, сами разберутся и все будет хорошо.

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 13:39

      надеюсь весь мусор убудет по направлению к незалежней, в чемодане пилюпчуки.)))

      5
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