L'Equipe: УЕФА накажет «ПСЖ» за нарушение финансового фэйр-плэй

«ПСЖ» готовится получить санкции от УЕФА за нарушение финансового фейр-плэй, сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe.

Союз обвиняет парижан в том, что их расходы превышают сумму заработка. Ожидается, что конкретные санкции поступят к концу года. Источник предположил, что этим летом клуб не сможет потратить столько денег, как прошлым.

Напомним, в августе 2017 года «ПСЖ» купил у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро. Сделка стала рекордной в истории футбола.

Клуб также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что летом парижане активируют функцию выкупа. Согласно Transfermarkt, 19-летний француз стоит 120 миллионов.