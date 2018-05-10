Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    L'Equipe: УЕФА накажет «ПСЖ» за нарушение финансового фэйр-плэй

    «ПСЖ» готовится получить санкции от УЕФА за нарушение финансового фейр-плэй, сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe.

    Союз обвиняет парижан в том, что их расходы превышают сумму заработка. Ожидается, что конкретные санкции поступят к концу года. Источник предположил, что этим летом клуб не сможет потратить столько денег, как прошлым.

    Напомним, в августе 2017 года «ПСЖ» купил у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро. Сделка стала рекордной в истории футбола.

    Клуб также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что летом парижане активируют функцию выкупа. Согласно Transfermarkt, 19-летний француз стоит 120 миллионов.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 мая 2018, 23:02

      Эту поучительную басню свет неоднократно слыхал, а воз увы не там.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 10 мая 2018, 22:13

      Неужели? А я думал у ПСЖ белый билет к фин фэйрплэй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 мая 2018, 19:58

      Давно пора! Уже год об этом наказании за нарушение финансового фэйр-плей говорят! Только всё до дела никак не дойдут!
      Помню, ещё и Манчестер Сити хотели за то же самое наказать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 мая 2018, 18:45

      Давно пора этот денежный мешок осадить. Только портят футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 мая 2018, 18:00

      неймра продадут и норм)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11