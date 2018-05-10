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  • L'Equipe: УЕФА накажет «ПСЖ» за нарушение финансового фэйр-плэй

L'Equipe: УЕФА накажет «ПСЖ» за нарушение финансового фэйр-плэй

10 мая 2018, 17:33
5

«ПСЖ» готовится получить санкции от УЕФА за нарушение финансового фейр-плэй, сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe.

Союз обвиняет парижан в том, что их расходы превышают сумму заработка. Ожидается, что конкретные санкции поступят к концу года. Источник предположил, что этим летом клуб не сможет потратить столько денег, как прошлым.

Напомним, в августе 2017 года «ПСЖ» купил у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро. Сделка стала рекордной в истории футбола.

Клуб также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что летом парижане активируют функцию выкупа. Согласно Transfermarkt, 19-летний француз стоит 120 миллионов.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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овертайм
1525964425
неймра продадут и норм)
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Федя Кабак
1525967104
Давно пора этот денежный мешок осадить. Только портят футбол
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BRO_football
1525971509
Давно пора! Уже год об этом наказании за нарушение финансового фэйр-плей говорят! Только всё до дела никак не дойдут! Помню, ещё и Манчестер Сити хотели за то же самое наказать!
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WhiteEgon
1525979632
Неужели? А я думал у ПСЖ белый билет к фин фэйрплэй.
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Viper for CSKA
1525982574
Эту поучительную басню свет неоднократно слыхал, а воз увы не там.
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