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    Человек из окружения Неймара: «Отец попросил выставить игрока на трансфер»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Sport.es со ссылкой на Liberation.

    Согласно источнику, 24 апреля отец футболиста встретился с агентом Пини Захави, чтобы обговорить детали ухода своего сына из французского клуба.

    «Он попросил Захави связаться с топ-клубами Европы», – цитирует Liberation лицо, близкое к ситуации.

    26-летний Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны». Сумма сделки составила 222 миллиона евро и стала рекордной за всю историю футбола.

    В текущем сезоне форвард забил 28 голов и отдал 19 результативных передач в 30 играх всех соревнований. В марте футболист перенес операцию на плюсневой кости и остается вне игры.

    Источник: Sport.es

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    10.05.2018 14:41
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:12

      Об этом говорят уже давно и все это изрядно надоело.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 10 мая 2018, 17:43

      Пошёл по рукам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      tulala1977 10 мая 2018, 16:20

      Как болельщик Реала , я против этого перехода . Лучше брать Азара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 мая 2018, 14:48

      Как батя скажет,так и будет ))

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