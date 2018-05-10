Человек из окружения Неймара: «Отец попросил выставить игрока на трансфер»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Sport.es со ссылкой на Liberation.

Согласно источнику, 24 апреля отец футболиста встретился с агентом Пини Захави, чтобы обговорить детали ухода своего сына из французского клуба.

«Он попросил Захави связаться с топ-клубами Европы», – цитирует Liberation лицо, близкое к ситуации.

26-летний Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны». Сумма сделки составила 222 миллиона евро и стала рекордной за всю историю футбола.

В текущем сезоне форвард забил 28 голов и отдал 19 результативных передач в 30 играх всех соревнований. В марте футболист перенес операцию на плюсневой кости и остается вне игры.