Бушманов подтвердил возможность появления Чалова в сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подтвердил возможность появления нападающего ЦСКА Федора Чалова в расширенном списке национальной команды.

«Федора Чалова нет в списке молодежной сборной России на ближайшие матчи, потому что есть договоренность со Станиславом Саламовичем его не вызывать. Он рассматривается в состав основной сборной на домашний чемпионат мира», – рассказал Бушманов.

Расширенный список сборной России буде объявлен Черчесовым в пятницу, 11 мая. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в составе ЦСКА 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.