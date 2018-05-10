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    Бушманов подтвердил возможность появления Чалова в сборной России на ЧМ-2018

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подтвердил возможность появления нападающего ЦСКА Федора Чалова в расширенном списке национальной команды.

    «Федора Чалова нет в списке молодежной сборной России на ближайшие матчи, потому что есть договоренность со Станиславом Саламовичем его не вызывать. Он рассматривается в состав основной сборной на домашний чемпионат мира», – рассказал Бушманов.

    Расширенный список сборной России буде объявлен Черчесовым в пятницу, 11 мая. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в составе ЦСКА 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 13:23
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