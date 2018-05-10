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  • Дзюба – о матче против «Зенита»: «Хотел показать, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества»

Дзюба – о матче против «Зенита»: «Хотел показать, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества»

10 мая 2018, 10:29
30

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не скрывает, что имел определенные цели в матче против «Зенита».

«Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски все надо делать.

Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе.

Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры», – рассказал Дзюба в эфире программы «Foot'больные люди» .

В матче 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» форвард отдал результативную передачу и забил гол. Игра завершилась со счетом 3:3.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (30)
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oyabun
1525938132
"...футболистами очень хорошего качества". Какое самомнение! Спасибо, посмешил. ))
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Боцман59rus
1525938501
...а чего не показал?
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insider_retro
1525938684
Дзюба, конечно, своеобразный человек и неоднозначный игрок... Но оценку человеку дают люди, время и история!.. Как-то не скромно говорить о своём качестве, осознавая, что в Зените, в своё время, так и не удалось произвести фурор...
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Stavropolets
1525938832
А если бы не забил, интересно так же бы говорил
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OfaZavr
1525939082
его чувства конечно тоже понять можно, но все уже прошло и пора бы перестать зацикливаться на этой теме.
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mialkov
1525939505
"футболист очень хорошего качества" - это он про кого? Халка, Витселя?
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С-Пб on-line
1525941137
Что ж ты против коней так жопу не рвал, супербомбардир халкозависимый?!
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Andrey160268
1525943143
Футболист очень хорошего качества? Тебя, Артем, не зря деревом называют, но и то, ты явно дерево не ценных пород, максимум - осина.
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Garrincha58
1525946676
хороший футболист это Роналду и Месси которые на протяжении 10 и более лет выступают на высоком уровне а этот иудушка если захочет сыграет один матч а в остальных хренью занимается вот его и турнули и правильно сделали
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Рубинище
1525953709
Да все, кто мало мальски смотрит РФПЛ знают какого качества футболист Дзюба. Если бы Артём так же играл каждые игры, как против Зенита, то ник то бы не отдал его в аренду. Сейчас нужно, назад в Зенит-представляю сколько "нового" он про себя услышит.
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