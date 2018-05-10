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    Дзюба – о матче против «Зенита»: «Хотел показать, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не скрывает, что имел определенные цели в матче против «Зенита».

    «Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски все надо делать.

    Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе.

    Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры», – рассказал Дзюба в эфире программы «Foot'больные люди» .

    В матче 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» форвард отдал результативную передачу и забил гол. Игра завершилась со счетом 3:3.

    Источник: YouTube

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    10.05.2018 10:29
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +272

      Inks 13 мая 2018, 01:04

      Какую игру в Зените без Халка ты показывал?? А потом и вовсе косвенно лишил команду Лиги Чемпионов. Надеюсь, сгниёт он на лавке в Питере...

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:24

      Дзюба оторвался от реальности и тот способ ,которым он хочет доказать свою уникальность, на самом деле является порочным.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 мая 2018, 22:06

      Удивительный человек этот Дзюба. Сначала нагадил, одним, затем другим, но он не виноват совершенно.Это злые тренеришки его понимаешь надоумили.Только своим маленьким мозгом так и не понял, что тренеришки,, так же как игрочишки, приходят и уходят, а болельщики и переживающие за этот клуб люди, остаются.
      Так что Артемошка по ходу влетел.Если своего Быстрова болелы так до конца и не приняли, то уж этому крысёнышу, точно спуска не дадут.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 мая 2018, 17:07

      хорошее качество это Месси забивающий по 60 мячей за сезон,а ты грёбаное бревно тупое,которое пару матчей сыграло на среднем уровне и возомнил себя футбольным божком.Сгноить этого мудилу вместе с Шатовым в дубле или продайте нахер.

      5
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 10 мая 2018, 16:15

      Дзюба сам себя оценил, как игрока ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО качества. По принципу - Сам себя не похвалишь, другие и не заметят.
      "Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски все надо делать." - Вот тем людям- это кому? Манчини? Да плевал он на твоё "показать", он гонорар получит и уедет домой. А вот болельщикам и своим одноклубникам, о которых ты говоришь: "........не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть.........", ты в душу накакал, лишив их, ещё с одним эмоциональным, пяти важных очков. В общем, поступил как последняя свинья, и это ещё мягко сказано.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 мая 2018, 16:00

      Чудак !!!

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 мая 2018, 15:01

      Да все, кто мало мальски смотрит РФПЛ знают какого качества футболист Дзюба. Если бы Артём так же играл каждые игры, как против Зенита, то ник то бы не отдал его в аренду. Сейчас нужно, назад в Зенит-представляю сколько "нового" он про себя услышит.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2018, 13:04

      хороший футболист это Роналду и Месси которые на протяжении 10 и более лет выступают на высоком уровне а этот иудушка если захочет сыграет один матч а в остальных хренью занимается вот его и турнули и правильно сделали

      10
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      Рейтинг: +4025

      raritet > Garrincha58 10 мая 2018, 14:31

      К этим двум именам можно добавить еще как минимум 100, но Дзюба просто даже не входит в понятие хороший футболист. Это ты точно охарактеризовал его. Мне кажется что он так и не понял что предал свой клуб , как минимум на 20 миллионов евро. Весь его реальный уровень мы увидели с ЦСКА...

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2018, 13:02

      гавно завоняло понял что насрал теперь надо возвращаться и как быть лично я если иуда будет и дальше играть за Зенит то болеть за них не буду

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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 мая 2018, 12:49

      О каких "футболистах очень хорошего качества" идет речь? Согласен, О.Шатов классный игрок. Кого еще Дзюба имел ввиду? Увы, подпадающих под его определение больше не наблюдаю.

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