Дзюба – о матче против «Зенита»: «Хотел показать, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не скрывает, что имел определенные цели в матче против «Зенита».

«Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски все надо делать.

Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе.

Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры», – рассказал Дзюба в эфире программы «Foot'больные люди» .

В матче 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» форвард отдал результативную передачу и забил гол. Игра завершилась со счетом 3:3.