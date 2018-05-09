Геркус: «Чемпионство принесет «Локомотиву» 20-25 миллионов»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какую общую сумму принесет клубу победа в РФПЛ. Помимо премии за завоевание титула железнодорожники получат денежный бонус от УЕФА за участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

– Сколько все-таки «Локомотив» в сумме заработал на своем чемпионстве?

– Мы не так считаем.

– Давайте вместе прикинем. Только за участие в Лиге чемпионов клуб точно получит 15 миллионов евро. Верно?

– Не совсем верно считать гарантированную часть. Ведь помимо выплат за матчи, победы или ничьи в них, УЕФА ввел финансовое поощрение за успехи команд в еврокубках за последние десять лет. Но его размер зависит от состава группового турнира – все, кто туда попал, будут выстроены по рейтингу. Первый получит 30 миллионов евро, худший – 1 миллион. Мы не замкнем этот список, но окажемся где-то четвертыми-пятыми с конца. Кроме того, есть отчисления от классического маркет-пула, но они приходят самыми последними. Например, за выступление в Лиге Европы подобная сумма еще не пришла

– Выходит, с учетом премии за титул РФПЛ, получится 20 миллионов евро.

– 20-25. Но, еще раз подчеркну, что доходы от УЕФА не связаны с российским золотом «Локо» – европейский союз вознаграждает за участие в своих турнирах тех, кто получил соответствующую лицензию и играл. Например, «Спартак», если будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов, заработает сумму, сопоставимую с нашей. А ЦСКА, с учетом постоянных и довольно успешных выступлений в Европе, даже больше – порядка 30 миллионов, возможно даже 35. Поэтому для армейцев настолько важен финиш в премьер-лиге – люди бьются за весомые деньги.