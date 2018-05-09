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  • Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России. Ранее рассматривались варианты с Казахстаном и Катаром

Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России. Ранее рассматривались варианты с Казахстаном и Катаром

9 мая 2018, 14:15
5

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что поединок за Суперкубок-2018 состоится в России.

Ранее сообщалось, что рассматривается проведения матча в другой стране. В частности, Казахстане или Катаре.

«Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы.

Мне бы очень хотелось провести матч на стадионе «Динамо», но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем.

Проведения игры за границей? Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать», – сказал Прядкин.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Спартак».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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vladimir-7
1525867887
На место проведения матча за Суперкубок повлияло возмущение наших болельщиков.
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klim2m
1525873352
Сколько стадионов настроили там и проводить , Нет блин за бугром играть надо вот дебилье, Вы еще в Англии проведите пусть поржут))
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zigbert
1525876866
Сейчас у нас такие новейшие стадионы. Что мешает?
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polt
1525877298
У какого дебила возникла мысль о проведении за рубежом? Кретинизм высшей степени, как и не показывать на Матч ТВ матчи лидеров.
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OfaZavr
1525879012
вот и правильно, полный же бред проводить матч за границей!
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