Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России. Ранее рассматривались варианты с Казахстаном и Катаром

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что поединок за Суперкубок-2018 состоится в России.

    Ранее сообщалось, что рассматривается проведения матча в другой стране. В частности, Казахстане или Катаре.

    «Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы.

    Мне бы очень хотелось провести матч на стадионе «Динамо», но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем.

    Проведения игры за границей? Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать», – сказал Прядкин.

    Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Спартак».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 18:16

      вот и правильно, полный же бред проводить матч за границей!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 мая 2018, 17:48

      У какого дебила возникла мысль о проведении за рубежом? Кретинизм высшей степени, как и не показывать на Матч ТВ матчи лидеров.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:41

      Сейчас у нас такие новейшие стадионы. Что мешает?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 9 мая 2018, 16:42

      Сколько стадионов настроили там и проводить , Нет блин за бугром играть надо вот дебилье, Вы еще в Англии проведите пусть поржут))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2018, 15:11

      На место проведения матча за Суперкубок повлияло возмущение наших болельщиков.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11