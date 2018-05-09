Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России. Ранее рассматривались варианты с Казахстаном и Катаром

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что поединок за Суперкубок-2018 состоится в России.

Ранее сообщалось, что рассматривается проведения матча в другой стране. В частности, Казахстане или Катаре.

«Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы.

Мне бы очень хотелось провести матч на стадионе «Динамо», но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем.

Проведения игры за границей? Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать», – сказал Прядкин.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Спартак».