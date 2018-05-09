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  • Уткин: «Спонсор возвращения Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги»

Уткин: «Спонсор возвращения Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги»

9 мая 2018, 12:57
35

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал информацию, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, принадлежащий «Зениту», будет включен в расширенный список футболистов сборной России для участия в чемпионате мира-2018.

Уткин выложил в своем твиттере фотографию очень плохого участка дороги (предположительно в Туле), подписав ее: «Спонсор возвращения Артема Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги».

При этом непонятно, что именно комментатор имел в виду. Ранее Уткин обвинил Дзюбу в крохоборстве из-за того, форвард не стал платить из своего кармана 10 миллионов рублей за участие в матче с «Зенитом».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (35)
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Михаил_Боярский
1525861336
Спонсор уткинского идиотизма - водка "дрова".
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insider_retro
1525862270
Направление есть, асфальт и его остатки есть - значит и намёк на дорогу есть!...)) А ямы, осутствие разметки и т.п. - это блики после дождя и неправильно поданный свет при съёмке!..)) Российская действительность, которая существует и без Дзюбы...
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РМЗ
1525864677
Уткин-еврейская мразь
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Garrincha58
1525864912
Тула на год осталась без ямочного ремонта зато иуда забил гол и поднасрал своим работодателям
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artem 81
1525871883
Если Дзюба не претендент в сборную, то кто? На данный момент лучше Чалова и Дзюбы нападающих нет. Вы комментируюте футбол хоть смотрите.
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mishavandit
1525873800
блин, ну это ж сарказм...чего вы так на Уткина?...он так то тонко понимает ситуацию...бабки ушли не на ремонт дорог а на продвижение Дзюбы...
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vick-north-west
1525873935
Вполне логично. Кто-то же платил за участие Дзюбы в матче с Зенитом! А поскольку один из спонсоров - мэр города, то вполне очевидно на чем ему пришлось съэкономить...
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zigbert
1525875484
Ядовитый намек. Сам Дзюба эту фотографию может не понять.
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OfaZavr
1525878730
троллит опять Василий крохобора Дзюбу)) но тому и самому должно быть совестно с бюджета области брать, однако вот нет у него совести видимо.
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Мары
1525881870
Умён Вася.Дюже умён.Боюсь, что тонкого намёка крахобор то и не поймёт.
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