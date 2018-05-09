Уткин: «Спонсор возвращения Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал информацию, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, принадлежащий «Зениту», будет включен в расширенный список футболистов сборной России для участия в чемпионате мира-2018.

Уткин выложил в своем твиттере фотографию очень плохого участка дороги (предположительно в Туле), подписав ее: «Спонсор возвращения Артема Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги».

При этом непонятно, что именно комментатор имел в виду. Ранее Уткин обвинил Дзюбу в крохоборстве из-за того, форвард не стал платить из своего кармана 10 миллионов рублей за участие в матче с «Зенитом».