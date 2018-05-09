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    Уткин: «Спонсор возвращения Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал информацию, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, принадлежащий «Зениту», будет включен в расширенный список футболистов сборной России для участия в чемпионате мира-2018.

    Уткин выложил в своем твиттере фотографию очень плохого участка дороги (предположительно в Туле), подписав ее: «Спонсор возвращения Артема Дзюбы в сборную России – компания «Тульские дороги».

    При этом непонятно, что именно комментатор имел в виду. Ранее Уткин обвинил Дзюбу в крохоборстве из-за того, форвард не стал платить из своего кармана 10 миллионов рублей за участие в матче с «Зенитом».

    Источник: Twitter

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    09.05.2018 12:57
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 мая 2018, 00:28

      Слушай ты , дилетант, Зенит отдал Дзюбу в Арсенал, потому что он не соответствует уровню ЗЕНИТА, а не потому что произошло недоразумение , он отвратительно играл в Зените и опозорился в широкоизвестном побоище 0:6 Арсенала Центральным Спортивным Клубом Армии, поэтому в сборной он не нужен

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 мая 2018, 21:27

      Редакторы, вам не у кого взять интервью о футболе? Экономите на гонорарах? Или что-то личное? Сколько вам платит этот ушлепок за свой пиар?

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 мая 2018, 19:36

      - тончайшая метафора, у Дзюбы почти нет шансов сыграть за сборную!, я правильно понял Уткина!?....от себя лично - желаю благополучия Кришито и Погребняку.........

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 мая 2018, 19:04

      Умён Вася.Дюже умён.Боюсь, что тонкого намёка крахобор то и не поймёт.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ZenitGunner 10 мая 2018, 00:48

      Слышь упырь, вали назад в своё болото и там свои порядки устанавливай среди бакланов.Понял ?
      И не благодари.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 18:12

      троллит опять Василий крохобора Дзюбу)) но тому и самому должно быть совестно с бюджета области брать, однако вот нет у него совести видимо.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ZenitGunner 10 мая 2018, 09:21

      если не согласен то объясни в чем или только оскорблениями кидаться можешь? да и вообще я высказал свою точку зрения ну а может ты думаешь иначе но это не дает тебе право оскорблять человека из-за его мнения. вроде раньше никогда за тобой не замечал неадекватности.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:18

      Ядовитый намек. Сам Дзюба эту фотографию может не понять.

      7
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 мая 2018, 16:52

      Вполне логично. Кто-то же платил за участие Дзюбы в матче с Зенитом! А поскольку один из спонсоров - мэр города, то вполне очевидно на чем ему пришлось съэкономить...

      5
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 9 мая 2018, 16:50

      блин, ну это ж сарказм...чего вы так на Уткина?...он так то тонко понимает ситуацию...бабки ушли не на ремонт дорог а на продвижение Дзюбы...

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 мая 2018, 16:28

      Утя Васькин совсем че то ослаб умишком...

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 мая 2018, 16:18

      Если Дзюба не претендент в сборную, то кто? На данный момент лучше Чалова и Дзюбы нападающих нет. Вы комментируюте футбол хоть смотрите.

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