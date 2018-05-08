«Ювентус» предварительно связался с окружением Зидана

«Ювентус» находится в предварительном контакте с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«Старая синьора» впервые связалась с окружением француза на предмет перспективы возвращения в Турин.

Специалист вывел сливочных в финал Лиги чемпионов, однако неудача в Примере разочаровала президента Флорентино Переса и правление клуба.

Между тем, руководство «бьянконери» пока не приняло решение, останется ли в клубе Массимилиано Аллегри, несмотря на то, что команда завоевала очередной титул чемпиона Серии А.

Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что туринцы обсудят с Аллегри его будущее по завершении сезона.