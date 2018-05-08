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    «Ювентус» предварительно связался с окружением Зидана

    «Ювентус» находится в предварительном контакте с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    «Старая синьора» впервые связалась с окружением француза на предмет перспективы возвращения в Турин.

    Специалист вывел сливочных в финал Лиги чемпионов, однако неудача в Примере разочаровала президента Флорентино Переса и правление клуба.

    Между тем, руководство «бьянконери» пока не приняло решение, останется ли в клубе Массимилиано Аллегри, несмотря на то, что команда завоевала очередной титул чемпиона Серии А.

    Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что туринцы обсудят с Аллегри его будущее по завершении сезона.

    Источник: Tribalfootball

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    08.05.2018 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 мая 2018, 18:24

      ахаххахааххахаххаха ! смешные эти туринцы !! менять реал на этот автобус !

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