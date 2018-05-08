Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская – о своем вкладе в чемпионство: «70% нынешнего состава «Локо» укомплектовала я»

Смородская – о своем вкладе в чемпионство: «70% нынешнего состава «Локо» укомплектовала я»

8 мая 2018, 06:30
38

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что на 70% нынешняя команда укомплектована благодаря ее заслугам.

«Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», – сказала Смородская.

Напомним, «Локомотив» досрочно завоевал чемпионское звание в текущем сезоне.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1525750820
Ой, началось опять.. Багаж Аленичева, вклад Смородской.. Растянут теперь на год еще ...
Ответить
sidors32
1525752278
Хочет чтобы и ей медальку дали
Ответить
Антибиотик
1525752734
Заткните уже эту уголовницу! Вот же паразит на теле общества!
Ответить
тщмек 19
1525753338
вот женская доля! Подготовила команду к чемпионству, а лавры мужикам((
Ответить
vodomut
1525753671
ушла и слава богу
Ответить
Полная Канистра
1525761231
дурилка всё якает Я! Я! Я! ты даже в очереди не стояло чучело
Ответить
xkixerx
1525762133
Как все таки умиляет, то что все щас хотят примазаться к чемпионству..... А если бы было место 7, тетя Оля сказала бы: вот все развалили без меня. Поздравила бы по простому....без всех этих "Я". Я бы даже спасибо вам искренне сказал.
Ответить
zigbert
1525762195
Об этом лучше промолчать и не приписывать себе достижения другого.
Ответить
Мары
1525766906
*******, рак и щука.Чисто как в басне Крылова себя нынешний и прошлый менеджмент Локомотива ведёт.А ни кому в голову не приходило, что без Палыча эта сказка могла и не состояться ?Так что всем по уху кто кого купил.В Локо оказался свой Каррера, который создал коллектив и добыл золото.
Ответить
OfaZavr
1525767415
примазывается и примазывается без конца, не хочет чтобы считали только ее уход благом для команды))
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
26
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Все новости
Все новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
5
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+