Смородская – о своем вкладе в чемпионство: «70% нынешнего состава «Локо» укомплектовала я»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что на 70% нынешняя команда укомплектована благодаря ее заслугам.

«Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», – сказала Смородская.

Напомним, «Локомотив» досрочно завоевал чемпионское звание в текущем сезоне.