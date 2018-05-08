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    Смородская – о своем вкладе в чемпионство: «70% нынешнего состава «Локо» укомплектовала я»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что на 70% нынешняя команда укомплектована благодаря ее заслугам.

    «Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

    В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», – сказала Смородская.

    Напомним, «Локомотив» досрочно завоевал чемпионское звание в текущем сезоне.

    Источник: Sport24

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    08.05.2018 06:30
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 8 мая 2018, 21:02

      700% вреда от неё скорее было!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 мая 2018, 19:04

      Сколько можно о ней писать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      gorodnt 8 мая 2018, 14:12

      Тварь, только развалила все!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 8 мая 2018, 14:11

      Как у нее вообще язык поворачивается говорить такое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 мая 2018, 14:09

      Любит она себя родимую! А по факту, развалила все что было, а собрать ума не хватило!
















      развалила все что было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 8 мая 2018, 12:40

      Смородская ПРИМАЗЫВАЕТСЯ!

      Смородская к этому ДОСРОЧНОМУ чемпионству Локомотива НЕ ИМЕЕТ никакого отношения!
      А где были эти 70% при Смородской и как они играли???
      Не надо Смородской ПРИМАЗЫВАТЬСЯ к тому, что она не заслужила!
      В чемпионстве Локомотива большая ЗАСЛУГА Палыча и Геркуса, а Смородская и РЯДОМ не стояло!!!
      Не стояло и стоять НЕ БУДЕТ!
      Слава Богу, что её УБРАЛИ из Локомотива!
      Сколько ВРЕДА принесла Смородская Локомотиву, одному Богу известно!
      В Локомотиве Смородская ОТЛИЧНО криминально заработала и своим родственникам положила в КАРМАН большие деньги.
      Это были ЗОЛОТЫЕ деньги НЕПРАВЕДНОГО обогащения всей криминальной и родственной семейки Смородской!
      Смородской не место в нашем футболе!!!

      Это футбольный Остап Бендер в юбке!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 8 мая 2018, 12:19

      Простим бабу, она просто пьяна...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 мая 2018, 12:19

      Иди нахрен курица и завидуй молча !

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 мая 2018, 12:19

      Не сидится ей на месте. Какая разница какой ты вклад там внесла. Тебе ничего не полагается, даже спасибо. Ужасное существо конечно эта женщина..

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      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 8 мая 2018, 11:55

      Багаж Смородской

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