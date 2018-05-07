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    Семак: «Уфа» выполнила задачу на сезон. Контактов с «Зенитом» у меня не было»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог ничьей с «Рубином» (0:0, 29-й тур РФПЛ) и прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит».

    – Тяжелый матч был. Обе команды играли достаточно надежно в обороне, не так много было моментов. В первом тайме у нас были, во втором — у «Рубина».

    В целом во второй половине игры испытывали давление от «Рубина», он территориально захватил инициативу. Будем играть и готовиться дальше.

    – Вы занимаете шестое место. Довольны?

    – Нам нужно делать максимум, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Постараемся сделать это, насколько это возможно. Конечно, есть проблемы. Много игроков заболело или получило травму, появился кадровый вопрос. Достаточно сложно было готовиться. Но стараемся справляться с проблемами.

    Мы выполнили задачу на сезон – находимся достаточно далеко от зоны вылета. Обезопасили себя от переходных матчей. Спокойно пережить концовку чемпионата для нашей команды очень важно. Из команды, которая борется за выживание, мы сделали шажочек в сторону крепкого середняка.

    – Разговоры вокруг «Зенит» и вашего имени не отвлекают?

    – Разговоры меня никогда не отвлекают. Я занимаюсь своей работой. Никаких контактов не было.

    3 мая появилась информация о том, что Семак может возглавить петербургский клуб.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.05.2018 23:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:00

      6 место для Уфы будет хорошим результатом.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2018, 08:41

      сыроват ты еще Семак не стоит ему идти в это болото засосет и не выплывешь

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 8 мая 2018, 08:01

      Если Семака сватают в Питер, как же ему тогда обыгрывать Тосно в последнем туре и ставить того на вылет? Нельзя ему обыгрывать Тосно: питерские обидятся и не позовут в Зенит...

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