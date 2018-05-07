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  • Семак: «Уфа» выполнила задачу на сезон. Контактов с «Зенитом» у меня не было»

Семак: «Уфа» выполнила задачу на сезон. Контактов с «Зенитом» у меня не было»

7 мая 2018, 23:34
4

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог ничьей с «Рубином» (0:0, 29-й тур РФПЛ) и прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит».

– Тяжелый матч был. Обе команды играли достаточно надежно в обороне, не так много было моментов. В первом тайме у нас были, во втором — у «Рубина».

В целом во второй половине игры испытывали давление от «Рубина», он территориально захватил инициативу. Будем играть и готовиться дальше.

– Вы занимаете шестое место. Довольны?

– Нам нужно делать максимум, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Постараемся сделать это, насколько это возможно. Конечно, есть проблемы. Много игроков заболело или получило травму, появился кадровый вопрос. Достаточно сложно было готовиться. Но стараемся справляться с проблемами.

Мы выполнили задачу на сезон – находимся достаточно далеко от зоны вылета. Обезопасили себя от переходных матчей. Спокойно пережить концовку чемпионата для нашей команды очень важно. Из команды, которая борется за выживание, мы сделали шажочек в сторону крепкого середняка.

– Разговоры вокруг «Зенит» и вашего имени не отвлекают?

– Разговоры меня никогда не отвлекают. Я занимаюсь своей работой. Никаких контактов не было.

3 мая появилась информация о том, что Семак может возглавить петербургский клуб.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Семак Сергей
Комментарии (4)
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victosha
1525755682
Если Семака сватают в Питер, как же ему тогда обыгрывать Тосно в последнем туре и ставить того на вылет? Нельзя ему обыгрывать Тосно: питерские обидятся и не позовут в Зенит...
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Garrincha58
1525758108
сыроват ты еще Семак не стоит ему идти в это болото засосет и не выплывешь
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zigbert
1525759223
6 место для Уфы будет хорошим результатом.
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