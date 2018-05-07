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  • Черчесов: «Уже точно знаем, что Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на чемпионате мира»

Черчесов: «Уже точно знаем, что Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на чемпионате мира»

7 мая 2018, 17:56
30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин точно не смогут принять участие в чемпионате мира-2018.

Напомним, все трое футболистов в начале года получили травмы крестообразных связок колена.

«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовем 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.

Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», – сказал Черчесов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Спартак ЦСКА Зенит Васин Виктор Кокорин Александр Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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anri1703
1525705226
и Денисова точно не будет ты забыл сказать
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Боцман59rus
1525705330
тренерищеее пля....
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Чуни Муни
1525705678
Жизнь конечно не заканчивается, просто следующего раза вы Станислав Саламович явно не дождётесь, да что уж там многие слягут в могилу. Вам скажут спасибо за труд и медалькой наградят, если из группы выйдете, вся надежда на пацанов, а не на вас.
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Стаz
1525705932
Чует сердце опять обосремся по полной
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Shogun
1525706187
Лучше уж тебя не было бы, соберешь опять в защиту бревен из Рубина и тормоза Кутепова и все, можно даже не собираться
Ответить
Чикомас
1525706687
Кокорин и Джикия- потеря для сборной...Васин...просто жалко парня..
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Федя Кабак
1525706970
Уже точно знаем, что ты м....к! Скорее бы убрали его с поста!
Ответить
upiter622
1525711256
Набери такую сборную,не выиграли золото-значит,поехали его добывать!
Ответить
Полная Канистра
1525715122
короче нету у нас сборной и нет тренера
Ответить
Мары
1525719558
Очень жаль. Эти игроки нам бы явно не помешали.
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