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    Черчесов: «Уже точно знаем, что Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на чемпионате мира»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин точно не смогут принять участие в чемпионате мира-2018.

    Напомним, все трое футболистов в начале года получили травмы крестообразных связок колена.

    «11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовем 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.

    Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», – сказал Черчесов.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2018 17:56
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 22:31

      Придется играть без этих игроков.Об этом давно все знали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 мая 2018, 21:59

      Очень жаль.
      Эти игроки нам бы явно не помешали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 мая 2018, 21:53

      А Аршавин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 мая 2018, 21:22

      Чуда, как в 1986 году не будет. 14 июня наш Титаник отправится в плавание. Когда же налетим на айсберг?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > +50/-50 7 мая 2018, 23:38

      налетим 19 июня в матче с Египтом.Окончательно уйдем на дно 25,в матче с Уругваем.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Недовольный 9 мая 2018, 02:25

      Две вещие Кассандры нашли друг друга.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > serppion 11 мая 2018, 01:07

      лучше быть зорким негативным пессимистом реалистом,чем слепым позитивным наивно-эфемерным оптимистом-идеалистом.Ну и раз уж ты заикнулся об афоризме с Кассндрой,то вспомни кто не поверил ее словам про коня,и что стало в итоге с Троей.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 20:45

      короче нету у нас сборной и нет тренера

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 мая 2018, 19:41

      дзюба с денисовым видимо тоже...

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 7 мая 2018, 19:40

      Набери такую сборную,не выиграли золото-значит,поехали его добывать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 19:06

      жаль конечно, но то что они не сыграют было ожидаемо.

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 мая 2018, 19:04

      нет у нас отечественных защитников...если Кокорина кто-то может заменить,то Джикия - нет.Вариант просить армейскую защиту отыграть в домашнем ЧМ...точно уж - последний раз...

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 мая 2018, 19:01

      Лсень жпль, клмаеда слаба

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > simoron81 7 мая 2018, 19:03

      Маладца! Поддерживаю! Тонко подмечено,пиши исчо)))

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