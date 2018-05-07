Черчесов: «Уже точно знаем, что Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на чемпионате мира»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин точно не смогут принять участие в чемпионате мира-2018.

Напомним, все трое футболистов в начале года получили травмы крестообразных связок колена.

«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовем 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.

Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», – сказал Черчесов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.