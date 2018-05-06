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    Гилерме: «Семин – наша реликвия. Он легенда «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

    – Мы выигрывали два Кубка России, но чемпионат – это совсем другое. У нас был очень ровный сезон, все молодцы! Эмоций сейчас почти никаких нет, нам нужно просто наслаждаться моментом. Тем более, мы три матча подряд не могли выиграть в чемпионате. Но могу сказать, что до этого Алексей Миранчук играл у нас плохо, а в этом году сыграл хорошо.

    – То есть, благодаря Миранчуку выиграли?

    – Да.

    – Юрий Семин – главный тренер в твоей карьере?

    – Это наша реликвия. Это легенда. Нам очень важно, что он продолжит работать в «Локомотиве» на следующий сезон.

    Напомним, что «Локомотив» выиграл РФПЛ впервые за последние 14 лет.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.05.2018 10:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:34

      Великий тренер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 6 мая 2018, 11:37

      Два года назад я думал, что Семин уже сдулся, как тренер, а сейчас лучшего тренера в России не вижу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 мая 2018, 11:01

      ПАЛЫЧ!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:39

      Шпалыч наше всё!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7719

      mihail200606 6 мая 2018, 10:23

      Да кто ж спорит.. Палычу здоровья!!

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