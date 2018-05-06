Гилерме: «Семин – наша реликвия. Он легенда «Локомотива»

Великий тренер.
Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
– Мы выигрывали два Кубка России, но чемпионат – это совсем другое. У нас был очень ровный сезон, все молодцы! Эмоций сейчас почти никаких нет, нам нужно просто наслаждаться моментом. Тем более, мы три матча подряд не могли выиграть в чемпионате. Но могу сказать, что до этого Алексей Миранчук играл у нас плохо, а в этом году сыграл хорошо.
– То есть, благодаря Миранчуку выиграли?
– Да.
– Юрий Семин – главный тренер в твоей карьере?
– Это наша реликвия. Это легенда. Нам очень важно, что он продолжит работать в «Локомотиве» на следующий сезон.
Напомним, что «Локомотив» выиграл РФПЛ впервые за последние 14 лет.