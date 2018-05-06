Черчесов: «Локомотив» провел ровный сезон, а соперники выступали не очень стабильно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Локомотив» с победой в РФПЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Семина и Владимира Короткова. «Локомотив» провел ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно.

Если команда стала чемпионом, значит, что все структуры сработали как надо – и менеджмент, и игроки, и Семин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно.

Все вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год «Локомотива», – сказал Черчесов.