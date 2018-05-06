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    Черчесов: «Локомотив» провел ровный сезон, а соперники выступали не очень стабильно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Локомотив» с победой в РФПЛ.

    «Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Семина и Владимира Короткова. «Локомотив» провел ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно.

    Если команда стала чемпионом, значит, что все структуры сработали как надо – и менеджмент, и игроки, и Семин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно.

    Все вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год «Локомотива», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    06.05.2018 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:28

      Если таракан усатый не пригласит Гилерме и Денисова, его не поймут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 6 мая 2018, 01:24

      Денисова в сборную живо таракан лысый

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > O-Z 6 мая 2018, 01:34

      и Гилерме!!! при нём и Акинфеев лучше играть начнет... РЕАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ!!!

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