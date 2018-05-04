Мане – о финале ЛЧ с «Реалом»: «Ливерпуль» может обыграть любую команду»

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что англичане не боятся «Реал», с которым им предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов.

«Мы уважаем «Реал», ведь это одна из лучших команд в мире на данный момент. Но мы – «Ливерпуль». Мы сильны, мы можем обыграть любую команду в мире.

В нашем распоряжении есть игроки, способные сделать это, мы умеем забивать. Прошедшими играми мы показали, что нам не надо никого бояться», – сказал Мане.

Напомним, финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал», пройдет в Киеве 26 мая.