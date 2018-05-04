Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мане – о финале ЛЧ с «Реалом»: «Ливерпуль» может обыграть любую команду»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что англичане не боятся «Реал», с которым им предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов.

    «Мы уважаем «Реал», ведь это одна из лучших команд в мире на данный момент. Но мы – «Ливерпуль». Мы сильны, мы можем обыграть любую команду в мире.

    В нашем распоряжении есть игроки, способные сделать это, мы умеем забивать. Прошедшими играми мы показали, что нам не надо никого бояться», – сказал Мане.

    Напомним, финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал», пройдет в Киеве 26 мая.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 7 мая 2018, 00:08

      кто бы спорил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 мая 2018, 21:21

      язык без костей)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 4 мая 2018, 17:58

      Есть одно но, Ливерепуль будет не на Энфилде, а как показывает текущий сезон магия в основном происходит только там...
      У Реала же на каждой позиции игроки сверх опыта выступления в этом турнире, в отличие от Ливерпуля, где многие молодые могут просто перегореть и наделать глупых ошибок.
      Думаю, Реал разгромит Ливерпуль 4-1. Все-таки команды из абсолютно разных весовых категорий, но мерисайдцам не стоит расстраиваться на данном этапе строительства команды для них финал ЛЧ сейчас уже сверх успех и достижение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 14:02

      Теперь бы его уверенность перекинулась на всю команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 4 мая 2018, 12:02

      Хорошо, что финал это один матч..у Ливерпуля есть шанс! Нужно настроиться как на МС настраивались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 4 мая 2018, 11:11

      но может и проиграть любой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 мая 2018, 11:03

      Реалу очень сильно фартит в таких матчах...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > TY13R 4 мая 2018, 11:31

      И играют в 12 человек.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11