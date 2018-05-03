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    «Авангард»: «Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы»

    «Авангард» начал проходить процедуру лицензирования в РФС для участия в Лиге Европы. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Кирилл Лунин.

    «В СМИ неправильная формулировка, что мы якобы будем проходить лицензирование напрямую в УЕФА. Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Мы начали этот процесс заранее, чтобы к моменту финала Кубка, если выиграем его, уже знать, что необходимо улучшить.

    Процесс лицензирования немного упрощен для нас. Мы понимаем, что не можем соответствовать требованиям, которые предъявляются клубам РФПЛ, поэтому некоторые моменты упрощены для «Авангарда»

    С другой стороны, мы знаем, что в еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре все не намного лучше, чем у «Авангарда». Мы сделаем все возможное, чтобы пройти лицензирование. Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы, если сможем завоевать ее. Мы готовы искать ресурсы и возможности», – сказал пресс-атташе «Авангарда» Кирилл Лунин.

    Финал Кубка России пройдет 9 мая. В нем «Авангард» встретится с «Тосно».

    «Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

    Источник: Р-Спорт

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    03.05.2018 12:41
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:29

      Истину глаголет пресс-атташе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:02

      правильно, пока есть возможность поучаствовать то нужно бороться до конца за это право.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 мая 2018, 14:53

      ....большой разницы конечно между авангардом и тосно нет, но, при условии наличия погребняка в тосно, буду болеть за авангард

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 мая 2018, 14:16

      или другой вариант - объединить обе команды в одну и пусть играют в ЛЕ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 мая 2018, 14:10

      за счет бабушек и дедушек за бугор хотите съездить на один матч??? Хороши гуси...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      г.Онега > пряник929 3 мая 2018, 16:14

      Не на один минимум на три ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > пряник929 8 мая 2018, 20:49

      А почему за счет них? Там же бонус приличный за выигрыш полагается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 13:22

      скоро 2 финала будем смотреть 1 дома а 2й в ЛЕ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Полная Канистра 3 мая 2018, 13:27

      1 дома хороший фильм

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 мая 2018, 13:09

      А ещё лучше,с тех клубов(которые ТОПы)кто "слил" КР,снять по 1млн евро,в виде штрафа,и отдать этим "бедолагам"...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Ruryu 3 мая 2018, 14:11

      просрут, они же не видели таких денег

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > пряник929 3 мая 2018, 14:46

      Колыма,ещё не сильно заселена....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 12:51

      Нормальный деловой и неуступчивый подход руководства Авангарда...
      И РФС должен помочь будущему клубу-победителю КР, а не искать причины для участия 6-ой команды РФПЛ... Не надо искать лёгких путей!.. Чиновникам работать надо, нервничать, доказывать и обосновывать!!..

      9
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > insider_retro 3 мая 2018, 12:57

      Истину глаголите... РФС,вместо бредней про 6ю команду,лучше бы решало вопрос о допуске обладателя КР,в Европу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > insider_retro 4 мая 2018, 02:04

      Поляна никакая.Я родом из Курска.Европу как встречать?Не думаю,что решатза это время.Двукяая ситуация.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 3 мая 2018, 12:45

      Вперёд за европейским кубком !!!

      4
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