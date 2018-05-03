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«Авангард»: «Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы»

3 мая 2018, 12:41
27

«Авангард» начал проходить процедуру лицензирования в РФС для участия в Лиге Европы. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Кирилл Лунин.

«В СМИ неправильная формулировка, что мы якобы будем проходить лицензирование напрямую в УЕФА. Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Мы начали этот процесс заранее, чтобы к моменту финала Кубка, если выиграем его, уже знать, что необходимо улучшить.

Процесс лицензирования немного упрощен для нас. Мы понимаем, что не можем соответствовать требованиям, которые предъявляются клубам РФПЛ, поэтому некоторые моменты упрощены для «Авангарда»

С другой стороны, мы знаем, что в еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре все не намного лучше, чем у «Авангарда». Мы сделаем все возможное, чтобы пройти лицензирование. Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы, если сможем завоевать ее. Мы готовы искать ресурсы и возможности», – сказал пресс-атташе «Авангарда» Кирилл Лунин.

Финал Кубка России пройдет 9 мая. В нем «Авангард» встретится с «Тосно».

«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Россия. Кубок Авангард
Комментарии (27)
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Берёза В.
1525340755
Вперёд за европейским кубком !!!
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insider_retro
1525341066
Нормальный деловой и неуступчивый подход руководства Авангарда... И РФС должен помочь будущему клубу-победителю КР, а не искать причины для участия 6-ой команды РФПЛ... Не надо искать лёгких путей!.. Чиновникам работать надо, нервничать, доказывать и обосновывать!!..
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Ruryu
1525342195
А ещё лучше,с тех клубов(которые ТОПы)кто "слил" КР,снять по 1млн евро,в виде штрафа,и отдать этим "бедолагам"...
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Полная Канистра
1525342968
скоро 2 финала будем смотреть 1 дома а 2й в ЛЕ
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пряник929
1525345837
за счет бабушек и дедушек за бугор хотите съездить на один матч??? Хороши гуси...
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пряник929
1525346181
или другой вариант - объединить обе команды в одну и пусть играют в ЛЕ
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525348415
....большой разницы конечно между авангардом и тосно нет, но, при условии наличия погребняка в тосно, буду болеть за авангард
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OfaZavr
1525359739
правильно, пока есть возможность поучаствовать то нужно бороться до конца за это право.
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zigbert
1525364993
Истину глаголет пресс-атташе.
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