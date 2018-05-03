«Авангард»: «Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы»

«Авангард» начал проходить процедуру лицензирования в РФС для участия в Лиге Европы. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Кирилл Лунин.

«В СМИ неправильная формулировка, что мы якобы будем проходить лицензирование напрямую в УЕФА. Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Мы начали этот процесс заранее, чтобы к моменту финала Кубка, если выиграем его, уже знать, что необходимо улучшить.

Процесс лицензирования немного упрощен для нас. Мы понимаем, что не можем соответствовать требованиям, которые предъявляются клубам РФПЛ, поэтому некоторые моменты упрощены для «Авангарда»

С другой стороны, мы знаем, что в еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре все не намного лучше, чем у «Авангарда». Мы сделаем все возможное, чтобы пройти лицензирование. Мы не откажемся от путевки в Лигу Европы, если сможем завоевать ее. Мы готовы искать ресурсы и возможности», – сказал пресс-атташе «Авангарда» Кирилл Лунин.

Финал Кубка России пройдет 9 мая. В нем «Авангард» встретится с «Тосно».

«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы