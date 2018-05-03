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    Моуринью видит в Алексе Сандро усиление для «МЮ»

    Ближайшим летом оборонительные порядки «Манчестер Юнайтед» ожидает серьезная перестройка. Главный тренер команды Жозе Моуринью уже дал понять, что не видит будущего для Дэнни Роуза и Кирана Тирни, а также Маттео Дармиана и Дейли Блинда.

    В качестве усиления в «МЮ» рассматривают возможность приобретения защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне 27-летний футболист из Бразилии провел 20 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

    Источник: Manchester Evening News

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    03.05.2018 07:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 3 мая 2018, 10:41

      Хороший игрок,реальное усиление

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 10:06

      губа не дура, кто ж его тебе продаст. да и своих бы пора уже с колен поднимать. Моур в МЮ столько народу притащил, и где они - в запасе, по арендам или уже даже проданы в другие клубы. Как пошла эта трансферная чехарда с ван Гала, так и не заканчивается.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 3 мая 2018, 10:37

      Вкусным контрактом заманят, а в Юве не принято силком держать тех, кто не хочет носить эту великую футболку. 70-80 миллионов и на выход коли хочешь!

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