Моуринью видит в Алексе Сандро усиление для «МЮ»

Ближайшим летом оборонительные порядки «Манчестер Юнайтед» ожидает серьезная перестройка. Главный тренер команды Жозе Моуринью уже дал понять, что не видит будущего для Дэнни Роуза и Кирана Тирни, а также Маттео Дармиана и Дейли Блинда.

В качестве усиления в «МЮ» рассматривают возможность приобретения защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист из Бразилии провел 20 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.