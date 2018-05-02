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    Дармиан и Блинд покинут «Манчестер Юнайтед» летом

    Сразу от двух игроков готов избавиться «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Речь идет о защитниках Маттео Дармиане и Дейли Блинде.

    Оба футболиста не принимали участия в недавней рекламной фотосессии команды, что косвенно указывает на то, что их не будет в составе «МЮ» в следующем сезоне. Защитники имеют на руках действующие контракты, которые закончатся летом 2019 года. В этой связи «МЮ» постарается выгодно продать их этим летом.

    Трансферная стоимость Дармиана оценивается в 12 миллионов евро, а Блинда – в 20.

    Источник: The Sun

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    02.05.2018 10:42
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