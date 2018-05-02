Дармиан и Блинд покинут «Манчестер Юнайтед» летом

Сразу от двух игроков готов избавиться «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Речь идет о защитниках Маттео Дармиане и Дейли Блинде.

Оба футболиста не принимали участия в недавней рекламной фотосессии команды, что косвенно указывает на то, что их не будет в составе «МЮ» в следующем сезоне. Защитники имеют на руках действующие контракты, которые закончатся летом 2019 года. В этой связи «МЮ» постарается выгодно продать их этим летом.

Трансферная стоимость Дармиана оценивается в 12 миллионов евро, а Блинда – в 20.