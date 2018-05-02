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    В Бразилии фанат нанес на авто более 15 тысячи наклеек к ЧМ-2018

    Болельщик сборной Бразилии потратил около 5 тысяч евро на то, чтобы украсить свой раритетный автомобиль на футбольную тематику.

    Эти деньги он потратил на покупку тысяч наклеек от компании Panini к предстоящему чемпионату мира-2018 в России. Все они уместились на поверхности автомобиля.

    По словам болельщика, на обклейку машины у него ушло около 15 тысяч наклеек. Все лишнее фанат бесплатно раздавал незнакомым людям на улице.

    Источник: Twitter

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    02.05.2018 11:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:22

      На хороший и новый автомобиль такие наклейки не поставишь.Но хозяин авто молодец - настоящий любитель футбола.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 17:19

      оригинально но не надежно. сумма истрачена приличная а украшать будет недолго.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 мая 2018, 15:38

      ЛГБТ какое-то получилось)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      fraiser 2 мая 2018, 13:53

      Ай, красавчик :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 13:43

      Видимо хотел и исполнил мечту))молодец мужик

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 мая 2018, 13:36

      О,налетели спецы по машинам )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой 2 мая 2018, 12:46

      Когда нет денег на полноценный ремонт)

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 2 мая 2018, 12:43

      Таким образом раритетные авто не украшают...

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 мая 2018, 12:17

      на эти деньги можно нормально покрасить и аэрографию зачетную нанести на футбольную тему а это детский сад, кстати а в свидетельстве о регистрации какой цвет указан или просто написано - хозяин идиоТ, С кучей свободного временИ.)))))

      5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 мая 2018, 12:17

      Там максимум пара тысяч

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