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  • В Бразилии фанат нанес на авто более 15 тысячи наклеек к ЧМ-2018

В Бразилии фанат нанес на авто более 15 тысячи наклеек к ЧМ-2018

2 мая 2018, 11:14
11

Болельщик сборной Бразилии потратил около 5 тысяч евро на то, чтобы украсить свой раритетный автомобиль на футбольную тематику.

Эти деньги он потратил на покупку тысяч наклеек от компании Panini к предстоящему чемпионату мира-2018 в России. Все они уместились на поверхности автомобиля.

По словам болельщика, на обклейку машины у него ушло около 15 тысяч наклеек. Все лишнее фанат бесплатно раздавал незнакомым людям на улице.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Бразилия
Комментарии (11)
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Bobafett
1525251528
Как он её мыть то будет?)))
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Боцман59rus
1525252661
на эти деньги можно нормально покрасить и аэрографию зачетную нанести на футбольную тему а это детский сад, кстати а в свидетельстве о регистрации какой цвет указан или просто написано - хозяин идиоТ, С кучей свободного временИ.)))))
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insider_retro
1525254196
Таким образом раритетные авто не украшают...
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Джой
1525254414
Когда нет денег на полноценный ремонт)
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Psih86
1525257366
О,налетели спецы по машинам )
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Федя Кабак
1525257786
Видимо хотел и исполнил мечту))молодец мужик
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fraiser
1525258404
Ай, красавчик :)))
Ответить
Cules2013
1525264718
ЛГБТ какое-то получилось)
Ответить
OfaZavr
1525270752
оригинально но не надежно. сумма истрачена приличная а украшать будет недолго.
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zigbert
1525339354
На хороший и новый автомобиль такие наклейки не поставишь.Но хозяин авто молодец - настоящий любитель футбола.
Ответить
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