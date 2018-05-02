В Бразилии фанат нанес на авто более 15 тысячи наклеек к ЧМ-2018

Болельщик сборной Бразилии потратил около 5 тысяч евро на то, чтобы украсить свой раритетный автомобиль на футбольную тематику.

Эти деньги он потратил на покупку тысяч наклеек от компании Panini к предстоящему чемпионату мира-2018 в России. Все они уместились на поверхности автомобиля.

По словам болельщика, на обклейку машины у него ушло около 15 тысяч наклеек. Все лишнее фанат бесплатно раздавал незнакомым людям на улице.