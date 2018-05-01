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    Главные новости дня. Манчини возглавит сборную Италии до лета, Уткин заметил в 28 туре два «договорняка»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 1 мая 2018, 22:11

      В последнем туре Арсеналу уже ничего не светит, а деньги нужны. Сольют они матч Локомотиву за деньги как и в прошлом году Спартаку (а тот отдал им долг в последнем туре будучи уже чемпионом и спас их от фнл). Футбол давно уже безнес а не спорт!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 1 мая 2018, 21:02

      так мало увидел пора очки прописать ему, ведь 8 же дог оворняков не так ли

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