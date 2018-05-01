Главные новости дня. Манчини возглавит сборную Италии до лета, Уткин заметил в 28 туре два «договорняка»

Манчини станет тренером сборной Италии до конца мая.

Итальянская пресса считает Карреру главным кандидатом на замену Аллегри в «Ювентусе».

Спартаковцем Фернандо интересуются лондонские и мадридские топ-клубы.

Уткин считает, что в 28 туре РФПЛ были сыграны минимум два договорных матча.

YouTube-канал «Зенита» попал в топ-15 самых популярных среди европейских клубов.

О’Коннор рассказал о переливаниях крови в «Локомотиве».

В случае ухода Сарри «Наполи» может возглавить Бенитес.

Тренером «Арсенала» может стать помощник Клоппа – Бувач.

Мойес отстранил Кэрролла за инцидент во время игры против «Ман Сити».

Для жен футболистов сборной Англии на ЧМ-2018 в России будет выделена охрана.