Уткин: «В прошедшем туре РФПЛ было как минимум два договорных матча»

- может быть!..., если предположить, что сами участники "договорняков" сыграли на тотализаторе, и заработали хорошие "бабки"))...кому-то это важнее, чем футбол)).
Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что из восьми матчей 28 тура РФПЛ минимум два были договорными.
«В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть, договорняка», – написал Уткин на своей странице в твиттере.
Напомним, за два тура до финиша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Локомотив», набравший 57 очков. В активе «Спартака» – 53 балла, у ЦСКА – 52, у «Зенита» и «Краснодара» – по 50.