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    Уткин: «В прошедшем туре РФПЛ было как минимум два договорных матча»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что из восьми матчей 28 тура РФПЛ минимум два были договорными.

    «В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть, договорняка», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Напомним, за два тура до финиша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Локомотив», набравший 57 очков. В активе «Спартака» – 53 балла, у ЦСКА – 52, у «Зенита» и «Краснодара» – по 50.

    Источник: Twitter

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    01.05.2018 14:22
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 мая 2018, 17:46

      - может быть!..., если предположить, что сами участники "договорняков" сыграли на тотализаторе, и заработали хорошие "бабки"))...кому-то это важнее, чем футбол)).

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 2 мая 2018, 14:15

      какие это матчи??

      и что там с ответственностью за дачу ЗАВЕДОМО ложных показаний???

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 2 мая 2018, 08:12

      Вяся похоже вообще не научен за слова отвечать. Уже совсем не смешно. Или кукушка окончательно улетела, или он опять под чем-то. Можно конечно снова все списать на "хронический недосып"

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      Рейтинг: +3136

      m40 2 мая 2018, 08:10

      Вася, если есть доказательства, иди в прокуратуру. Иначе это просто балобольство

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 мая 2018, 06:02

      вот и за этого и не люблю последние туры, каждый начинает решать свои вопросы, и договорняки пошли, или не так... денюжку всё любят...)))

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 1 мая 2018, 22:14

      В последнем туре Арсеналу уже ничего не светит, а деньги нужны. Сольют они матч Локомотиву за деньги как и в прошлом году Спартаку (а тот отдал им долг в последнем туре будучи уже чемпионом и спас их от фнл). Футбол давно уже безнес а не спорт!

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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 1 мая 2018, 21:40

      Уткин снова уткнулся носом в утку!.. Ну что же ты, Василий!?...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2018, 21:32

      да у нас весь чемпионат такой он еще не начался а чемпион уже известен

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 мая 2018, 20:59

      спартак точно договорняк играл к васе не ходи

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 мая 2018, 20:51

      Жир мозги этому долбоящеру походу залил!

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