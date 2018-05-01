Уткин: «В прошедшем туре РФПЛ было как минимум два договорных матча»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что из восьми матчей 28 тура РФПЛ минимум два были договорными.

«В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть, договорняка», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, за два тура до финиша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Локомотив», набравший 57 очков. В активе «Спартака» – 53 балла, у ЦСКА – 52, у «Зенита» и «Краснодара» – по 50.