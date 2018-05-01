Мостовой: «Это нормально, если фанаты «Спартака» будут болеть за «Зенит» в игре с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает вполне нормальным фактом, если болельщики красно-белых будут поддерживать «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ с «Локомотивом».

«Ничего анти-футбольного и зазорного нет в том, что болельщики одной команды будут поддерживать не свой любимый клуб, а тот, который может отобрать очки у лидера. Поэтому нормально, если спартаковские болельщики будут желать победы «Зениту» в матче с «Локомотивом». Насчет чемпионства «Спартака» – не будем забегать вперед. Еще 10 туров назад многие вешали медали на шею команде Юрия Сeмина, а я говорил, что надо подождать.

Для меня неожиданностью стало поражение «Спартака» в матче с «Уралом». Если потерю очков с «Ахматом» можно было предсказать, ведь это неудобный соперник, то с «Уралом» – нет. Благодаря этому у «Локомотива» есть преимущество. Хорошо, что интрига сохраняется до конца. Непонятно и состояние «Локомотива» – нервы, неуверенность, ведь три матча команда не забивает», – сказал Мостовой.

Напомним, за два тура до конца первенства «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу и опережает «Спартак» на четыре балла. Если железнодорожники потеряют очки во встрече с «Зенитом», а красно-белые обыграют «Ростов», чемпион будет определяться в заключительном туре.