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    Мостовой: «Это нормально, если фанаты «Спартака» будут болеть за «Зенит» в игре с «Локомотивом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает вполне нормальным фактом, если болельщики красно-белых будут поддерживать «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ с «Локомотивом».

    «Ничего анти-футбольного и зазорного нет в том, что болельщики одной команды будут поддерживать не свой любимый клуб, а тот, который может отобрать очки у лидера. Поэтому нормально, если спартаковские болельщики будут желать победы «Зениту» в матче с «Локомотивом». Насчет чемпионства «Спартака» – не будем забегать вперед. Еще 10 туров назад многие вешали медали на шею команде Юрия Сeмина, а я говорил, что надо подождать.

    Для меня неожиданностью стало поражение «Спартака» в матче с «Уралом». Если потерю очков с «Ахматом» можно было предсказать, ведь это неудобный соперник, то с «Уралом» – нет. Благодаря этому у «Локомотива» есть преимущество. Хорошо, что интрига сохраняется до конца. Непонятно и состояние «Локомотива» – нервы, неуверенность, ведь три матча команда не забивает», – сказал Мостовой.

    Напомним, за два тура до конца первенства «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу и опережает «Спартак» на четыре балла. Если железнодорожники потеряют очки во встрече с «Зенитом», а красно-белые обыграют «Ростов», чемпион будет определяться в заключительном туре.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2018 13:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 мая 2018, 11:25

      Ростов не проиграет Спартаку, так, что Локомотив может быть спокоен.

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 1 мая 2018, 19:27

      Арсеналу ничего не светит, а им нужны деньги. Сольют они матч Локомотиву за деньги как и в прошлом году Спартаку. Тут и так уже все понятно

      0
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      Рейтинг: +64

      Freaky 1 мая 2018, 18:34

      Вы о чем? Болеть нужно за Локомотив. Его в любом случае уже никто не сдвинет в первого места.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > Freaky 1 мая 2018, 18:37

      Так чего за него болеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 18:34

      в первую очередь нам самим нужно эти два матча выиграть а потом уж про все остальное думать, а то какой смысл болеть против Локо если сами очки не возьмем.

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 мая 2018, 17:02

      А мне как-то трудно представить фанов Аякса болеющих вместе с фанами Феи, против Филлипса. Это ...здец какой-то!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 16:37

      Как эти сектанты замучали уже...прям спартачок возьмёт очки по максимуму..хах

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 мая 2018, 16:14

      Ахахаха да ладно, открыл америку!) За Ростов будут болеть, фанаты Локо ЦСКА Зенит и Краснодар!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 мая 2018, 16:03

      ...это ничего если будем болеть за Ростов? Ростов хлопни дверью!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:59

      Для нас будет важней победа Спартака в следующем туре,все остальное второстепенно.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 1 мая 2018, 16:14

      Команда Карпина-Ростов, отдаст Спартаку 3 очка без боя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert > vladimir-7 1 мая 2018, 16:19

      Наоборот от Карпина надо ждать неприятности,как к стати от Парфенова.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 1 мая 2018, 16:27

      Карпину уже доказывать нечего, Ростов он опустил, а вот Парфенову нужно.

      -1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert > vladimir-7 1 мая 2018, 16:32

      Не согласен что Карпину доказывать нечего. Ростов находится в опасной близости от зоны вылета.

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 мая 2018, 15:17

      Это типа "Урал" слабее "Ахмата" ? При этом с "Уралом" играли в гостях, а с "Аматом" - дома.

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