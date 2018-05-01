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  • Мостовой: «Это нормально, если фанаты «Спартака» будут болеть за «Зенит» в игре с «Локомотивом»

Мостовой: «Это нормально, если фанаты «Спартака» будут болеть за «Зенит» в игре с «Локомотивом»

1 мая 2018, 13:58
27

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает вполне нормальным фактом, если болельщики красно-белых будут поддерживать «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ с «Локомотивом».

«Ничего анти-футбольного и зазорного нет в том, что болельщики одной команды будут поддерживать не свой любимый клуб, а тот, который может отобрать очки у лидера. Поэтому нормально, если спартаковские болельщики будут желать победы «Зениту» в матче с «Локомотивом». Насчет чемпионства «Спартака» – не будем забегать вперед. Еще 10 туров назад многие вешали медали на шею команде Юрия Сeмина, а я говорил, что надо подождать.

Для меня неожиданностью стало поражение «Спартака» в матче с «Уралом». Если потерю очков с «Ахматом» можно было предсказать, ведь это неудобный соперник, то с «Уралом» – нет. Благодаря этому у «Локомотива» есть преимущество. Хорошо, что интрига сохраняется до конца. Непонятно и состояние «Локомотива» – нервы, неуверенность, ведь три матча команда не забивает», – сказал Мостовой.

Напомним, за два тура до конца первенства «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу и опережает «Спартак» на четыре балла. Если железнодорожники потеряют очки во встрече с «Зенитом», а красно-белые обыграют «Ростов», чемпион будет определяться в заключительном туре.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Мостовой Александр
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1525172963
Мы,Саша, болеть за Зенит и поддерживать его не будем, просто будем надеяться на нужный нам результат, потому-то очень много просрали
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Боцман59rus
1525174123
ЧЕГО -то испанский ЦарЬ заговариваться стал, болеть можно только за одну команду, а поддерживать всех подряд, в угоду турнирных раскладов - ИДИОТИЗМ.))) - побеждать нужно самим, чтобы резня конкурентов и потеря ими очков, интересовала нас в последнюю очередЬ...
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zenitovec2007
1525175864
а Зенит если выиграет, то будет болеть за Ростов , вот так оно получается!
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mamba9090909
1525176020
Если Спартак возьмёт чемпионство, это будет символом ВОЛИ К ПОБЕДЕ. А Локомотив, если упустит свои позиции, вместе с моим Зенитом, будут олицетворять символ - проср..ли.
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prezent2017
1525176642
Свиням ничего не поможет. Локо свои 2 оча наберет по-любому.
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zigbert
1525179567
Для нас будет важней победа Спартака в следующем туре,все остальное второстепенно.
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FaTeK1945ru
1525179835
...это ничего если будем болеть за Ростов? Ростов хлопни дверью!!!
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_Kesh_Suntar_
1525180441
Ахахаха да ладно, открыл америку!) За Ростов будут болеть, фанаты Локо ЦСКА Зенит и Краснодар!
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OfaZavr
1525188847
в первую очередь нам самим нужно эти два матча выиграть а потом уж про все остальное думать, а то какой смысл болеть против Локо если сами очки не возьмем.
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Freaky
1525188887
Вы о чем? Болеть нужно за Локомотив. Его в любом случае уже никто не сдвинет в первого места.
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