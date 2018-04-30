Семин: «В день игры с «Краснодаром» я понял, что Россия – футбольная страна»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 28 тура РФПЛ против «Краснодара» отозвался об атмосфере на стадионе «быков».

«Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали со всей страны, — это громаднейшее число. Думаю, половина стадиона будет наша.

Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было», – отметил тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Краснодаре.