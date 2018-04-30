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  • Семин: «В день игры с «Краснодаром» я понял, что Россия – футбольная страна»

Семин: «В день игры с «Краснодаром» я понял, что Россия – футбольная страна»

30 апреля 2018, 19:03
27

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 28 тура РФПЛ против «Краснодара» отозвался об атмосфере на стадионе «быков».

«Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали со всей страны, — это громаднейшее число. Думаю, половина стадиона будет наша.

Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было», – отметил тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Краснодаре.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Семин Юрий
Комментарии (27)
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swot1205
1525105046
хорошо сказал, стадион у нас действительно божественный
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a-rakhmatov
1525106208
Быки упираются, не хотят дарить чемпионство Шпалычу .
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Федя Кабак
1525107045
Палыч мужик! И этим всё сказано
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DOCTOR PENALTY
1525107428
Если есть футбольный Бог,он должен отдать победу Локо.Палыч заслуживает чемпионства в этом году как никто другой.
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max74
1525107907
Палыч по факту новое пальто себе купит
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a-rakhmatov
1525109623
Краснодар разочаровывает Палыча, а он мечтал уехать из Кубани чемпионом....браво Быки )))
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3a zenit
1525110888
ну так это из вечного втираемого-мы алкаши и нехера не можем делать,типо мы говно и везде где нас нет рай.х у й там был.
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filosof sparty
1525112103
Половина стадиона Ваша будет!?)))) Что за бред!? Вы домашнюю то арену наполовину заполнить не можете!!!
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zigbert
1525113106
Ажиотаж конечно ,совершенно потрясающий.
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Houston
1525115003
Видно, что в Краснодаре любят футбол!
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