Тренер «Ливерпуля» Бувач останется в клубе, но по личным причинам пока не будет принимать участие в работе штаба

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач останется в клубе.

Сегодня СМИ сообщили, что босниец покинул красных из-за конфликта с немецким специалистом, с которым работает уже на протяжении 17 лет. Тем не менее, по информации источника, Бувач продолжит находиться в «Ливерпуле», однако не будет участвовать в работе тренерского штаба до окончания нынешнего сезона по личным причинам.

В самом клубе заявили, что положение тренера в команде останется прежним, и рассчитывают на его скорое возвращение.