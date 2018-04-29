Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини: «Ничья с ЦСКА? Не сказал бы, что результат справедлив. Мы упустили много моментов»

Манчини: «Ничья с ЦСКА? Не сказал бы, что результат справедлив. Мы упустили много моментов»

29 апреля 2018, 19:21
26

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0).

– Насколько справедливым вам кажется результат?

– Я бы не сказал, что результат справедлив, мы упустили огромное количество моментов.

– Как оцените игру Заболотного, который был очень полезен?

– Антон хорошо проявил себя, постоянно нагнетал в атаке. Отмечу также, что очень надежно и стройно в обороне сыграл ЦСКА.

– Насколько серьезной была потеря Ивановича?

– Для нас это большая проблема, надеемся, что все будет хорошо и он быстро вернется.

– Как оцениваете перспективы команды в борьбе за Лигу чемпионов?

– Не знаю, нужно забивать и выигрывать. Играем хорошо, у нас одна проблема – реализация моментов.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Манчини Роберто
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1525019928
моменты это те что глупые навесы в штрафную или пасы назад от штрафной противника?Зенит разучился играть первым номером и вторым то не очень может.
Ответить
Полная Канистра
1525020703
.....Голубой вагон бежит качается Скорый поезд набирает ход Ну зачем же этот день кончается Пусть бы он тянулся целый год Там вдали виднеется Италия Ты уж только без обид и весело сойди
Ответить
Боцман59rus
1525020807
из чемпионских атрибутов, у него только упертость... удачи с тренером.))))
Ответить
insider_retro
1525021389
Тренер непробиваемый, как стена и невозмутимый, как вековая трясина... У него всего одна проблема, но какая же она злое...ая...
Ответить
m40
1525022064
Манчини должен был сказать: у нас одна проблема- это я.
Ответить
Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1525023461
Должен сказать в этот раз хоть играли с желанием, хоть и не очень хорошо
Ответить
Zenmaster
1525027845
Игра смотрелась -- но забивать то надо !!!
Ответить
Павелий
1525029805
Игра была равной, но Зенит действительно имел больше моментов. А Заболотный забьёт теперь лишь тогда, когда прилюдно не признается в любви к Спартаку с детства.
Ответить
zigbert
1525066966
Моменты конечно были,но в Зените сейчас нет исполнителей.У ЦСКА тоже были неплохие моменты. Ничья - объективный итог встречи.
Ответить
OfaZavr
1525075559
моменты конечно были но раз не реализовали их значит результат справедлив и закономерен.
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
1
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
4
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
17
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+