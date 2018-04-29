Манчини: «Ничья с ЦСКА? Не сказал бы, что результат справедлив. Мы упустили много моментов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0).

– Насколько справедливым вам кажется результат?

– Я бы не сказал, что результат справедлив, мы упустили огромное количество моментов.

– Как оцените игру Заболотного, который был очень полезен?

– Антон хорошо проявил себя, постоянно нагнетал в атаке. Отмечу также, что очень надежно и стройно в обороне сыграл ЦСКА.

– Насколько серьезной была потеря Ивановича?

– Для нас это большая проблема, надеемся, что все будет хорошо и он быстро вернется.

– Как оцениваете перспективы команды в борьбе за Лигу чемпионов?

– Не знаю, нужно забивать и выигрывать. Играем хорошо, у нас одна проблема – реализация моментов.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось