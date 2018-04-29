Тимофеев, Промес и Зе Луиш – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Спартака» на матч 28-го тура РФПЛ.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Эзатолахи, Бодул.

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Кутепов, Максимович, Ещенко, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Промес, Зе Луиш.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Звезда» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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