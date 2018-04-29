Спаллетти: «В матче с «Ювентусом» судья был непоследовательным»

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти дал оценку судье матча 35 тура Серии А против туринского «Ювентуса» (2:3) Даниэле Орсато. Арбитр уже в первом тайме удалил полузащитника черно-синих Матиаса Весино.

«Мне трудно оценивать судейство, но показалось, что Орсато в одинаковых ситуациях принимал разные решения», – отметил тренер в интервью Mediaset Premium.

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