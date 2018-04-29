Спаллетти: «Ближайшие ночи из-за горечи поражения не смогу нормально спать»

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал исход матча 35 тура Серии А против туринского «Ювентуса» (2:3). Черно-синие по ходу встречи лидировали в счете.

«Играя в меньшинстве, нам приходилось больше нагружаться, потому в определенный момент силы нас и покинули. Из-за этого случилось поражение. Тем не менее, мы этот проигрыш не заслужили.

Очень горько от такой потери. Придется не поспать несколько ночей, чтобы переживания прошли», – сказал Спаллетти.

«Интер» идет в зоне Лиги Европы.

В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!