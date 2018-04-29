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  • Спаллетти: «Ближайшие ночи из-за горечи поражения не смогу нормально спать»

Спаллетти: «Ближайшие ночи из-за горечи поражения не смогу нормально спать»

29 апреля 2018, 01:25
10

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал исход матча 35 тура Серии А против туринского «Ювентуса» (2:3). Черно-синие по ходу встречи лидировали в счете.

«Играя в меньшинстве, нам приходилось больше нагружаться, потому в определенный момент силы нас и покинули. Из-за этого случилось поражение. Тем не менее, мы этот проигрыш не заслужили.

Очень горько от такой потери. Придется не поспать несколько ночей, чтобы переживания прошли», – сказал Спаллетти.

«Интер» идет в зоне Лиги Европы.

В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Ювентус Спаллетти Лучано
Комментарии (10)
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Aston
1524955803
Не болею ни за один из двух клубов,но Интер был круче,удаление липовое,стыдно так,Юве, идти к титулу
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Yev
1524958981
Зато у нас тренеры спят крепко. Почему-то в Европе они переживают за результат, пытаются что-то исправить, как только приездают в Россию забивают на все и только судьи у них виноваты. Обидно
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a-rakhmatov
1524959860
"И на старуху бывает проруха"....
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арейская
1524960800
Из всех тренеров "Зенита" мне кажется самый "то самое" был именно Лучано, два подряд чемпионства сами за себя говорят, а потом пошла чехарда , конфликты, футболисты вообразили себя чуть ли не богами, наплевательски стали относится ко всему окружаемому, и к тренеру тоже, вот они-то и постарались слить его, но это моё мнение, конечно не все со мною согласятся, но Спаллеттовский Зенит мне очень нравился, а финал всего этого,и даже мне кажется никто и спорить не станет, мы видим череду каждый сезон меняющих, отмечу, очень дорогущих, и как правило зарубежных тренеров, а результат-то...сами знаете, а у меня ностальгия по тому Зениту, где в составе не миллионные Халки и Витсели, а трудяга Семак, неугомонный Данни, бьющий или не бьющий Керж и опальный Деньгизов, но нравился мне тот "Зенит", и болела я за него, а что сейчас, троллить не хочется, но за такой "Зенит" болеть не хочу
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FCZenit is Ivanovo
1524973258
Ничего, после ЧМ покажет Интер кто тут Чемпион
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la verdad
1524981248
Лучано! Проконсультируйся у Стаса Черчесова. Он отлично спит после даже самых позорных поражений :)
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insider_retro
1524983208
Интер физически не дотерпел... Спалетти эмоционально подвыдохся.... Был шанс, игра катилась к победе, но судьба имела другие вида на исход... Спи, Лучано, сон даёт силы, а поражение закаляет и даёт злость на будущее!..
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САДЫЧОК
1524991713
Спаллетти-просто обычный средний тренер ! .угождающий и подстраивающийся под интересы руководства клубов!
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