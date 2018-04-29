Аллегри: «Интер» в концовке рухнул физически, чем мы и воспользовались»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что помогло его команде добиться успеха в матче 35 тура Серии А против миланского «Интера» (3:2). Туринцы по ходу встречи уступали.

«Получился замечательный вечер футбола между командами, заинтересованными в победе. В конце второго тайма, поскольку играл в меньшинстве, «Интер» рухнул физически, чем мы и воспользовались», – сказал тренер.

«Ювентус» благодаря победе укрепил лидерство в Серии А.

В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!