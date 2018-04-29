Аллегри: «В матче против «Интера» выиграли не только мы, но и футбол и шоу»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 35 тура Серии А против миланского «Интера» (3:2). «Старая синьора», напомним, одержала волевую победу.

«Поздравляю команду. Нужно понимать, что сегодня выиграли футбол и шоу. Это самое главное. Мы сделали шаг к чемпионству, но для него нужно взять все оставшиеся встречи», – сказал тренер.

«Ювентус» лидирует в Серии А.

В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!