Моуринью: «Я работал с бразильцами во всех своих командах. Может, в «Манчестер Юнайтед» скоро появится один из них»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что ему нравится работать с бразильскими игроками. Португалец заявил, что хотел бы видеть в команде полузащитника «Челси» Виллиана.

«Я работал с бразильскими игроками в каждой команде, которую тренировал. В большинстве своем я получал удовольствие от всего, что они могут дать, а также от каждой проблема, которую они могут создать.

Честно говоря, мне очень понравилось. Кто знает, возможно, что в следующем году в составе «Манчестер Юнайтед» появится бразилец.

Я не верю, что это будет Виллиан, потому что «Челси» не допустит этого», – сказал Моуринью.