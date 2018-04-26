В Москве перед ЧМ-2018 будут рисовать граффити по правилам

Департамент рекламы и СМИ Москвы в преддверии чемпионата мира-2018 подготовил поправки к столичному закону о благоустройстве. Их принятие заметно усложнит размещение рекламы на стенах домов, в том числе – в виде граффити.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», – сказал руководитель профильного департамента Иван Шубин.

Власти не планируют полный запрет граффити. Новые правила предполагают запрет рекламы в них и ряд ограничений – например, текстовая часть не сможет занимать более 30 процентов.

Отмечается, что каждому легальному граффити будет нужен дизайн-проект, согласованный в художественном совете при Архитектурном совете Москвы, а также утвержденный в Москомархитектуре.