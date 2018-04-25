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«Зенит» оштрафован за скандирование фанатами «Зига-зага»

25 апреля 2018, 19:25
28

КДК РФС вынес решение по поводу поведения болельщиков санкт-петербургского «Зенита» во время матча 26 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0). Фанаты позволили себе расистские выкрики.

«Мы вернулись к 26-му туру РФПЛ и рассмотрели матч «Зенит» — «Анжи», об этом нас попросил Алексей Смертин. На 40-й минуте матча были зафиксированы расистские крики на трибуне «Зенита». Болельщики скандировали «Зига-зага».

Это скандирование относится к расистским скандированиям. За это мы оштрафовали «Зенит» на 100 тыс. рублей», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

Это уже не первый штраф, который вынесен «Зениту» по ходу сезона за поведение фанатов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (28)
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Dguffin
1524674275
Вот же любители совокупляться с ослами... Зига-зага это вообще не про расизм. Писец.
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Павелий
1524675800
А почему болельщиков Зенита не наказывают за поддержку и рекламирование сексуальных девиаций? Они же каждый день кричать "Голубые! Голубые! Гей! Гей!"
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GoldPlayFIFARus9
1524676012
Пффф,этому скандированию уже не один десяток лет. С какого перепугу именно сейчас было решено штраф влепить? Это скандируется и когда нет негров на поле,в чём прикол? Помню даже Орлов в одном из репортажей угарнул,повторив за фанами эту кричалку...
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Shogun
1524676915
ЗИГА - За Идеи ГитлерА ЗАГА - За Адольфа ГитлерА
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Shogun
1524676991
«Zigge-zagge, zigge-zagge, hoi-hoi-hoi! De vadda schiebt de mudda enner, noi-noi-noi! De gummiball de gummiball, der doppst-doppst-doppst! De wasserhahn de wasserhahn, der droppst-droppst-droppst!»
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Боцман59rus
1524677909
у этого идиота- псевдоофицера, видимо с каждого письма, подарок под елочкой, от КДК
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Старикан
1524678488
Как выслуживается офицер - наверное уже скоро лейтенанта дадут...
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multiscan
1524679937
А перепечатывать на сайте такое,если это расистское,выражение можно?
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С-Пб on-line
1524686825
Ой блеать, услышал он! А про себя, что он штоп анный - он не слышал? какие же дол байобы!!!
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Ruryu
1524691260
Такое ощущение,что расисты-это КДК... никто не жалуется,а они,бл...,находят эти выкрики... а Смертин,больше,нигде себя не нашёл? Стоило ли,столько лет отдавать футболу,чтоб потом,уши "греть" на стадионе?! Жесть..
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