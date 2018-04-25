«Зенит» оштрафован за скандирование фанатами «Зига-зага»

КДК РФС вынес решение по поводу поведения болельщиков санкт-петербургского «Зенита» во время матча 26 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0). Фанаты позволили себе расистские выкрики.

«Мы вернулись к 26-му туру РФПЛ и рассмотрели матч «Зенит» — «Анжи», об этом нас попросил Алексей Смертин. На 40-й минуте матча были зафиксированы расистские крики на трибуне «Зенита». Болельщики скандировали «Зига-зага».

Это скандирование относится к расистским скандированиям. За это мы оштрафовали «Зенит» на 100 тыс. рублей», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

Это уже не первый штраф, который вынесен «Зениту» по ходу сезона за поведение фанатов.