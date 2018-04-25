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    «Зенит» оштрафован за скандирование фанатами «Зига-зага»

    КДК РФС вынес решение по поводу поведения болельщиков санкт-петербургского «Зенита» во время матча 26 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0). Фанаты позволили себе расистские выкрики.

    «Мы вернулись к 26-му туру РФПЛ и рассмотрели матч «Зенит» — «Анжи», об этом нас попросил Алексей Смертин. На 40-й минуте матча были зафиксированы расистские крики на трибуне «Зенита». Болельщики скандировали «Зига-зага».

    Это скандирование относится к расистским скандированиям. За это мы оштрафовали «Зенит» на 100 тыс. рублей», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

    Это уже не первый штраф, который вынесен «Зениту» по ходу сезона за поведение фанатов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2018 19:25
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 апреля 2018, 13:00

      Лёша хоть бы изучил историю этой кричалки, тупота....

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 апреля 2018, 09:14

      Лишь бы к чему придраться, и бабло получить на премии себе.

      3
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 26 апреля 2018, 08:43

      надо штрафы выписывать лично миллеру, за то что при клубе содержат майданутых скакунов, ублюдки как и сам миллер, скоро миллеровское время закончится и придет димон на теплое местечко, а димон футбол не любит он любит только $ в своем кармане.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 апреля 2018, 00:21

      Такое ощущение,что расисты-это КДК... никто не жалуется,а они,бл...,находят эти выкрики... а Смертин,больше,нигде себя не нашёл? Стоило ли,столько лет отдавать футболу,чтоб потом,уши "греть" на стадионе?! Жесть..

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Ruryu 26 апреля 2018, 09:22

      Что-то наш самый честный КДК желтую со Смолова не снял и судью не оштрафовал, что его слил.

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 апреля 2018, 00:19

      Интересно, а эту кричалку-вопилку "отнёс" к расистскому скандированию? Что в этом тексте говорит о расизме?? Мне самому не по душе, когда поддержка российской команды сопровождается воплями на неизвестном языке, тем паче на стадионе, когда даже текст русских кричалок не всегда разберёшь... Вы там поаккуратней ребята перед мировым чемпионатом то, ИМ только повод дай, раструбят на всю Евжо.., тьфу, Европу о "немытости" России во всех смыслах...

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 25 апреля 2018, 23:10

      чурка смертин и хач григорьянц разоблачили всех нацистов и...... оштрафовали себе на карман...

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 23:07

      Ой блеать, услышал он! А про себя, что он штоп анный - он не слышал? какие же дол байобы!!!

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 22:42

      Смертин что в суфлеры заделался и кто это такой

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp 25 апреля 2018, 22:05

      Д’Б

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 апреля 2018, 21:23

      Ну бывает,думаю для клуба вышки это копейки...

      1
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