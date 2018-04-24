Болельщики «Ювентуса» после поражения от «Наполи» вывесили баннер на тренировке в поддержку команды

Болельщики «Ювентуса» оставили баннер на тренировочной базе туринцев, чтобы поддержать команду.

«Бьянконери», возглавляющие турнирную таблицу Серии А, проиграли своему ближайшему преследователю «Наполи» (0:1) в матче 34 тура, позволив неаполитанцам сократить отставание до одного очка. При этом «старой синьоре» еще предстоит провести выездные поединки с «Интером» и «Ромой». Из-за этого многие фанаты считают, что теперь чаша весов в чемпионской гонке может склониться в пользу «Наполи».

Дабы выразить свою поддержку, поклонники «Ювентуса» вывесили баннер со словами: «Мы с голосом, вы с сердцем – давайте выиграем их!»