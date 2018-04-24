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    Болельщики «Ювентуса» после поражения от «Наполи» вывесили баннер на тренировке в поддержку команды

    Болельщики «Ювентуса» оставили баннер на тренировочной базе туринцев, чтобы поддержать команду.

    «Бьянконери», возглавляющие турнирную таблицу Серии А, проиграли своему ближайшему преследователю «Наполи» (0:1) в матче 34 тура, позволив неаполитанцам сократить отставание до одного очка. При этом «старой синьоре» еще предстоит провести выездные поединки с «Интером» и «Ромой». Из-за этого многие фанаты считают, что теперь чаша весов в чемпионской гонке может склониться в пользу «Наполи».

    Дабы выразить свою поддержку, поклонники «Ювентуса» вывесили баннер со словами: «Мы с голосом, вы с сердцем – давайте выиграем их!»

    Источник: Football Italia

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    24.04.2018 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 апреля 2018, 19:16

      Эту заметку,обязательно,надо прочесть Кафельникову и болельщикам Спартака,которые только умеют ругать и оскорблять...

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 апреля 2018, 18:12

      Похвально.

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