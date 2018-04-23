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    Дзюба: «Мог перейти в «Арсенал» в сезоне-2014/15, но «Спартак» заломил слишком большую сумму»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что мог присоединиться к «канонирам» в сезоне-2014/15.

    Форвард принадлежит «Зениту» и выступает в Туле на правах аренды.

    – В «Арсенале» вы могли оказаться гораздо раньше. В зимнюю паузу сезона-2014/15 команде Дмитрия Аленичева требовался забивной нападающий.

    – Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, Ананко звонил. Дал добро на переход в «Арсенал». Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с «Зенитом». Тогда существовал вариант с молодежкой «Спартака» – с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти. С Аленичевым переговорили, но «Спартак» заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в «Ростове».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 20:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 10:57

      раз судьба все равно там оказался)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 08:07

      Зениту надо избавиться от этого иуды как можно скорей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 апреля 2018, 22:54

      Вен гер заикал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 23 апреля 2018, 22:33

      Его мечта осуществилась.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2018, 21:55

      ой да не гони.. ты же бабки любишь больше футбола.... ты Иуда, что для Спартака, что для Зенита ....
      Рад что ты в Арсенале не оказался.. так бы и там всё развалил...

      1
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      Рейтинг: +41

      wassiok 23 апреля 2018, 20:41

      zalomil potomuchto rossiani . LIMIT

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 апреля 2018, 20:32

      Артем в Арсенале обрел второе дыхание....реальный подъем у Артема в качестве игры))

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 23 апреля 2018, 20:29

      а сейчас Зенит ломит

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