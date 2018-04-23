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  • Дзюба: «Мог перейти в «Арсенал» в сезоне-2014/15, но «Спартак» заломил слишком большую сумму»

Дзюба: «Мог перейти в «Арсенал» в сезоне-2014/15, но «Спартак» заломил слишком большую сумму»

23 апреля 2018, 20:26
8

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что мог присоединиться к «канонирам» в сезоне-2014/15.

Форвард принадлежит «Зениту» и выступает в Туле на правах аренды.

– В «Арсенале» вы могли оказаться гораздо раньше. В зимнюю паузу сезона-2014/15 команде Дмитрия Аленичева требовался забивной нападающий.

– Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, Ананко звонил. Дал добро на переход в «Арсенал». Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с «Зенитом». Тогда существовал вариант с молодежкой «Спартака» – с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти. С Аленичевым переговорили, но «Спартак» заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в «Ростове».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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movie
1524504589
а сейчас Зенит ломит
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a-rakhmatov
1524504725
Артем в Арсенале обрел второе дыхание....реальный подъем у Артема в качестве игры))
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wassiok
1524505310
zalomil potomuchto rossiani . LIMIT
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Кинстифа
1524509755
ой да не гони.. ты же бабки любишь больше футбола.... ты Иуда, что для Спартака, что для Зенита .... Рад что ты в Арсенале не оказался.. так бы и там всё развалил...
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zigbert
1524511996
Его мечта осуществилась.
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С-Пб on-line
1524513244
Вен гер заикал...
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Garrincha58
1524546462
Зениту надо избавиться от этого иуды как можно скорей
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OfaZavr
1524556664
раз судьба все равно там оказался)
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