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    Полузащитник «Вильярреала» Сориано – приоритетная трансферная цель «Интер» на лето

    Полузащитник «Вильярреала» Роберто Сориано является приоритетной целью «Интера» в летнее трансферное окно.

    Агент 27-летнего футболиста обратился к руководству «желтой субмарины» по поводу его доступности, когда клуб из Милана проявил интерес к итальянцу.

    Как полагает источник, «Вильярреал» открыт для продажи игрока, если «нерадзурри» будут готовы заплатить за него запрашиваемую цену.

    В нынешнем сезоне Сориано провел 29 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    23.04.2018 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 апреля 2018, 20:46

      Для такого Интера это хороший вариант....

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