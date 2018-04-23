Полузащитник «Вильярреала» Сориано – приоритетная трансферная цель «Интер» на лето

Полузащитник «Вильярреала» Роберто Сориано является приоритетной целью «Интера» в летнее трансферное окно.

Агент 27-летнего футболиста обратился к руководству «желтой субмарины» по поводу его доступности, когда клуб из Милана проявил интерес к итальянцу.

Как полагает источник, «Вильярреал» открыт для продажи игрока, если «нерадзурри» будут готовы заплатить за него запрашиваемую цену.

В нынешнем сезоне Сориано провел 29 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.