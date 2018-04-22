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    Мусаев: «Поражение от ЦСКА? Два гола пришли на ровном месте»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

    «Во втором тайме мы отрезали группу игроков ЦСКА, смогли забить, могли упрочить преимущество. ЦСКА, напротив, снизил активность. Два гола в конце пришли на ровном месте. Один момент – подбор, другой – неудачный пас, проткнул мяч.

    У Шатова были проблемы с икроножной мышцей. Они не дали ему сыграть, поэтому он попросил замену. Нужно обследовать, чтобы сказать более детально», – приводит слова Мусаева корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 09:07

      Ненадолго хватило быков при новом тренере. На третьем матче все вернулось на круги своя.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 апреля 2018, 04:54

      Голы на ровном месте не бывают. Это ЦСКА заставил ошибаться оборону Краснодара в этих эпизодах.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:26

      Травму Шатова купил Гинер,что,господа,молчите то???7

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