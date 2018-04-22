Мусаев: «Поражение от ЦСКА? Два гола пришли на ровном месте»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

«Во втором тайме мы отрезали группу игроков ЦСКА, смогли забить, могли упрочить преимущество. ЦСКА, напротив, снизил активность. Два гола в конце пришли на ровном месте. Один момент – подбор, другой – неудачный пас, проткнул мяч.

У Шатова были проблемы с икроножной мышцей. Они не дали ему сыграть, поэтому он попросил замену. Нужно обследовать, чтобы сказать более детально», – приводит слова Мусаева корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!