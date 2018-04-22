Божович: «Дзюба хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3) оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

«Как будет оплачено выступление Дзюбы? Вопрос не ко мне. Дзюба вышел на поле, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Артем хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит».

Может ли «Арсенал» надеяться на Лигу Европы? Математически это очень трудно. На шестое место, кроме нас, есть и «Рубин», и «Уфа», и «Урал». Надо догонять тех, кто между первым и пятым местом», – передает слова Божовича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

В матче с «Зенитом» нападающий забил гол и отдал результативную передачу.

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