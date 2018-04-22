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    Божович: «Дзюба хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3) оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

    «Как будет оплачено выступление Дзюбы? Вопрос не ко мне. Дзюба вышел на поле, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Артем хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит».

    Может ли «Арсенал» надеяться на Лигу Европы? Математически это очень трудно. На шестое место, кроме нас, есть и «Рубин», и «Уфа», и «Урал». Надо догонять тех, кто между первым и пятым местом», – передает слова Божовича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    В матче с «Зенитом» нападающий забил гол и отдал результативную передачу.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 16:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100713

      zigbert 22 апреля 2018, 22:22

      Для кого то он герой а для кого то сделал пакость.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 апреля 2018, 21:27

      Но сегодня он был хорош ! Наловчился мячик в штрафную соперника затаскивать,сминая оборонцев.Молодец!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 апреля 2018, 20:06

      Очень жаль -- 3 очка были так близки !!! Играли хорошо -- сами не забили -- за это получили !!!

      1
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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 22 апреля 2018, 18:06

      Пока черкес у руля хрен ему а не сборная. А зениту насрал так, что в лучшем случае останется в арсенале. А лучше обратно в Зенит и на скамейку то окончания контракта

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 апреля 2018, 18:02

      Да это бревно на последнем дыхании обосрало свою бывшую команду и еще пройдет немало лет , прежде чем он поймет что он натворил. Вместо того чтобы забивать за Зенит, он будет из кожи лезть, но забьет кооманде, лишит ее ЛЧ . В следующей уже игре увидите его обычным бревнышком. Какой ему теперь Зенит, какая сборная???

      3
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > raritet 22 апреля 2018, 18:35

      Нормально он играет. Так же как и шатов. Это не их вина что они не подходят под схему манчини. А манчини в целом об-о-с-р-ался в зените.

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 апреля 2018, 17:59

      Если только другой тренер вперед придет, и заберет по статочному принципу.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 17:28

      За сборную может быть, а вот за Зенит - вряд-ли!

      5
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      Рейтинг: +6943

      mamba9090909 > prezent2017 22 апреля 2018, 18:00

      Ни за Зенит, ни за сборную.

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