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  • Божович: «Дзюба хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит»

Божович: «Дзюба хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит»

22 апреля 2018, 16:40
9

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3) оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

«Как будет оплачено выступление Дзюбы? Вопрос не ко мне. Дзюба вышел на поле, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Артем хочет показать, что заслуживает играть и за сборную, и за «Зенит».

Может ли «Арсенал» надеяться на Лигу Европы? Математически это очень трудно. На шестое место, кроме нас, есть и «Рубин», и «Уфа», и «Урал». Надо догонять тех, кто между первым и пятым местом», – передает слова Божовича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

В матче с «Зенитом» нападающий забил гол и отдал результативную передачу.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (9)
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prezent2017
1524407302
За сборную может быть, а вот за Зенит - вряд-ли!
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афоня72
1524409183
Если только другой тренер вперед придет, и заберет по статочному принципу.
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raritet
1524409368
Да это бревно на последнем дыхании обосрало свою бывшую команду и еще пройдет немало лет , прежде чем он поймет что он натворил. Вместо того чтобы забивать за Зенит, он будет из кожи лезть, но забьет кооманде, лишит ее ЛЧ . В следующей уже игре увидите его обычным бревнышком. Какой ему теперь Зенит, какая сборная???
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Кронштадт65
1524409592
Пока черкес у руля хрен ему а не сборная. А зениту насрал так, что в лучшем случае останется в арсенале. А лучше обратно в Зенит и на скамейку то окончания контракта
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Zenmaster
1524416766
Очень жаль -- 3 очка были так близки !!! Играли хорошо -- сами не забили -- за это получили !!!
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yorgenbarenz
1524421667
Но сегодня он был хорош ! Наловчился мячик в штрафную соперника затаскивать,сминая оборонцев.Молодец!
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zigbert
1524424921
Для кого то он герой а для кого то сделал пакость.
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