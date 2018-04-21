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    Мутко полностью удовлетворен тем, как идет продажа билетов на матчи ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что полностью удовлетворен темпами продажи билетов на матчи чемпионата мира-2018.

    «Реализация билетов на чемпионат мира вызывает у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч человек от каждой страны купили билеты. Для всех болельщиков будут созданы все условия. Мы проделали огромную работу. Мы открыты для всех. Добро пожаловать в Россию», – сказал Мутко.

    Последний этап реализации билетов начался 18 апреля и продлится до 15 июля. В это время болельщики смогут приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

    Источник: Р-Спорт

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    21.04.2018 14:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 18:25

      и это конечно же заслуга сами знаете кого))

      1
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:55

      Ну если билеты продаются успешно,значит праздник состоится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 21 апреля 2018, 16:04

      Человек-привидение! Вроде бы и от должности отстранили, но лишь на время. По ЧМ с ФИФА совсем другие люди сотрудничают, а этот клоун интервью раздаёт. Вот устроился, никакой ракетой его от кормушки не выбьешь!

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Антибиотик 21 апреля 2018, 16:18

      Точно! Мутко полностью стал медузой))

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 21 апреля 2018, 15:19

      Что то наш святоша поскромничал. Надо было, по принципу известного И.И. Бывалова: "Всё это стало возможным благодаря работникам взрощенным в недрах МОЕЙ системы, благодаря МОЕМУ чуткому руководству!"
      Тогда и Героя России сразу бы дали, хотя и дадут наверное..., трудяга же.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 апреля 2018, 14:43

      Мутный из тени выходит с косой, чтобы косить купоны чужих заслуг. " Мы
      проделали огромную работу". "Мы, Николай второй".

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 14:24

      А потому что Виталя ждёт повышения))Даже если провалим чемпионат мира, а всё к этому и идёт

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