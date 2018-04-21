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  • Мутко полностью удовлетворен тем, как идет продажа билетов на матчи ЧМ-2018

Мутко полностью удовлетворен тем, как идет продажа билетов на матчи ЧМ-2018

21 апреля 2018, 14:14
7

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что полностью удовлетворен темпами продажи билетов на матчи чемпионата мира-2018.

«Реализация билетов на чемпионат мира вызывает у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч человек от каждой страны купили билеты. Для всех болельщиков будут созданы все условия. Мы проделали огромную работу. Мы открыты для всех. Добро пожаловать в Россию», – сказал Мутко.

Последний этап реализации билетов начался 18 апреля и продлится до 15 июля. В это время болельщики смогут приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1524309843
А потому что Виталя ждёт повышения))Даже если провалим чемпионат мира, а всё к этому и идёт
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vladimir-7
1524311019
Мутный из тени выходит с косой, чтобы косить купоны чужих заслуг. " Мы проделали огромную работу". "Мы, Николай второй".
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Manilov
1524313169
Что то наш святоша поскромничал. Надо было, по принципу известного И.И. Бывалова: "Всё это стало возможным благодаря работникам взрощенным в недрах МОЕЙ системы, благодаря МОЕМУ чуткому руководству!" Тогда и Героя России сразу бы дали, хотя и дадут наверное..., трудяга же.
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Антибиотик
1524315848
Человек-привидение! Вроде бы и от должности отстранили, но лишь на время. По ЧМ с ФИФА совсем другие люди сотрудничают, а этот клоун интервью раздаёт. Вот устроился, никакой ракетой его от кормушки не выбьешь!
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zigbert
1524318923
Ну если билеты продаются успешно,значит праздник состоится.
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OfaZavr
1524324323
и это конечно же заслуга сами знаете кого))
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