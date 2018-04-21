Мутко полностью удовлетворен тем, как идет продажа билетов на матчи ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что полностью удовлетворен темпами продажи билетов на матчи чемпионата мира-2018.

«Реализация билетов на чемпионат мира вызывает у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч человек от каждой страны купили билеты. Для всех болельщиков будут созданы все условия. Мы проделали огромную работу. Мы открыты для всех. Добро пожаловать в Россию», – сказал Мутко.

Последний этап реализации билетов начался 18 апреля и продлится до 15 июля. В это время болельщики смогут приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.