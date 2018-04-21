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  • Глушаков: «Не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом»

Глушаков: «Не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом»

21 апреля 2018, 00:01
20

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что хотел бы забыть полуфинальную игру Кубка России против «Тосно».

Напомним, что капитан красно-белых не сумел реализовать выход один на один в концовке основного времени встречи, а затем промахнулся в серии послематчевых пенальти.

«Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.

Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать. Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать», – сказал Глушаков.

Источник: YouTube
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (20)
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dendiesel
1524260041
Пик твоей футбольной карьеры закончился....после чемпионства Спартака совсем зазнался....!!! получаешь большие бабки, а толку сейчас от Глушакова никакого!!!
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babenko1977
1524261198
Да просто фартило в прошлом году всему Спартаку а так команда то просто слабая
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Spartak 777
1524261645
все правильно !!! давай кэп соберись !
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De_Frenki
1524262060
ТЫ ЭТОЙ ИГРОЙ ВСё ВСЕМ ДОКАЗАЛ)ПУСТЬ ПЛАЧУТ ДРУГИЕ КТО ХОДИТ НА ТЕБЯ СМОТРЕТЬ
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А Л Е К С А Н Д Р К
1524279803
Два сезона, два разных игрока
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Kollljan
1524288540
Балласт.
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movie
1524292744
От любви до ненависти один шаг
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Бан
1524293651
Глушаков очень переоцененный игрок, всегда брал только за счет настроя, желания и тем, что пахал на поле. В остальном достаточно средний, даже для российского чемпионата. Поэтому, как только маленько сдулся/зазвездился, так сразу и исчез на поле. Даже Самедов по сравнению с ним топ, хотя и сильно отстает по физике.
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OfaZavr
1524297863
ну и правильно, что поделаешь уже все случилось и прошлое уже не исправишь, нужно из ошибок сделать выводы и двигаться дальше.
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zigbert
1524306442
Даже у великих футболистов были неудачные матчи.Надо забыть об этом и доказать своей игрой на что ты способен.
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