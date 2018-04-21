Глушаков: «Не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что хотел бы забыть полуфинальную игру Кубка России против «Тосно».

Напомним, что капитан красно-белых не сумел реализовать выход один на один в концовке основного времени встречи, а затем промахнулся в серии послематчевых пенальти.

«Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.

Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать. Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать», – сказал Глушаков.