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    Глушаков: «Не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что хотел бы забыть полуфинальную игру Кубка России против «Тосно».

    Напомним, что капитан красно-белых не сумел реализовать выход один на один в концовке основного времени встречи, а затем промахнулся в серии послематчевых пенальти.

    «Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.

    Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать. Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать», – сказал Глушаков.

    Источник: YouTube

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    21.04.2018 00:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 15:04

      - отдельное спасибо Антону Миранчуку за поддержку!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 15:03

      - правильно! Денис!, завтра докажи всем, что наступает белая полоса!, и что рок-н-ролл скорее жив , чем мёртв! Сделай завтра маленький, но такой значимый рок-н-ролл на Открытие Арене!...Мы верим в тебя!, мы верим в Спартак!...О-ЛЕ!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:27

      Даже у великих футболистов были неудачные матчи.Надо забыть об этом и доказать своей игрой на что ты способен.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 11:04

      ну и правильно, что поделаешь уже все случилось и прошлое уже не исправишь, нужно из ошибок сделать выводы и двигаться дальше.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 апреля 2018, 10:21

      Не надо было начинать.Позорище

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      Рейтинг: +532

      Бан 21 апреля 2018, 09:54

      Глушаков очень переоцененный игрок, всегда брал только за счет настроя, желания и тем, что пахал на поле. В остальном достаточно средний, даже для российского чемпионата.
      Поэтому, как только маленько сдулся/зазвездился, так сразу и исчез на поле.
      Даже Самедов по сравнению с ним топ, хотя и сильно отстает по физике.

      2
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      Рейтинг: +876

      movie 21 апреля 2018, 09:39

      От любви до ненависти один шаг

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan 21 апреля 2018, 08:29

      Балласт.

      1
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 21 апреля 2018, 06:03

      Два сезона, два разных игрока

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 апреля 2018, 02:57

      Тосно тут ни при чем. Рассчитывали, что ты заменишь Зырянова, в сборной. А ты не тянешь.

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