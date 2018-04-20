Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о решении главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

«Это решение Арсена. Я думаю, что он сделал то, что посчитал правильным для футбольного клуба «Арсенал». Значит, он решил, что для клуба будет правильно, если он уйдет. Это не тот момент, когда человек сидит на своем месте, зарабатывает деньги и ему все равно на клуб.

Нет, Арсен Венгер – это совершенно другое. В принципе, «Арсенал» – это его детище. Он и Дэвид Дин – это два человека, которые сделали современный «Арсенал» и сделали таким, какой он сейчас есть», – приводит слова Аршавина пресс-служба «Кайрата», за который выступает россиянин.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

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