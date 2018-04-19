Чалов: «Не слежу за выступлением соперников. ЦСКА надо работать над своей игрой»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

«Не так все просто было. Нам надо было забить быстрый гол, но не получалось. После первого мяча стало легче, сразу забили второй. Почувствовали уверенность и довели игру до победы.

Соперники теряют очки? Не слежу за тем, как выступают соперники. Нам надо работать над своей игрой. С хорошим настроением готовимся к «Краснодару», посмотрим, что будет дальше.

С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы