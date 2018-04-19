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    Чалов: «Не слежу за выступлением соперников. ЦСКА надо работать над своей игрой»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

    «Не так все просто было. Нам надо было забить быстрый гол, но не получалось. После первого мяча стало легче, сразу забили второй. Почувствовали уверенность и довели игру до победы.

    Соперники теряют очки? Не слежу за тем, как выступают соперники. Нам надо работать над своей игрой. С хорошим настроением готовимся к «Краснодару», посмотрим, что будет дальше.

    С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.04.2018 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 апреля 2018, 00:28

      федя молодец

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 апреля 2018, 21:17

      правильно федя,смотри перед матчем мультики.нах смотреть как быки играют и так победим)))))))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 апреля 2018, 19:39

      Наконец-то Федя начал преодолевать синдром второго сезона. Так держать!

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