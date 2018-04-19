Цена Доннаруммы выросла до 52 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть итальянский клуб ближайшим летом. Этому способствует то, что его отношения с руководством клуба и болельщиками находятся не в самом лучшем состоянии.

Его агент Мино Райола продолжает искать варианты для дальнейшего трудоустройства. Ранее стало известно, что он предложил услуги вратаря «ПСЖ». Известно, что в его услугах также заинтересован «Реал», который будет летом решать вопрос замены Кейлора Наваса, чья неуверенная игра едва не стоила мадридцам вылета из Лиги чемпионов от «Ювентуса» в четвертьфинале.

Все это привело к тому, что цена на 19-летнего футболиста сборной Италии поднялась до 52 миллионов фунтов стерлингов.