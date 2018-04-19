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    Цена Доннаруммы выросла до 52 миллионов

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть итальянский клуб ближайшим летом. Этому способствует то, что его отношения с руководством клуба и болельщиками находятся не в самом лучшем состоянии.

    Его агент Мино Райола продолжает искать варианты для дальнейшего трудоустройства. Ранее стало известно, что он предложил услуги вратаря «ПСЖ». Известно, что в его услугах также заинтересован «Реал», который будет летом решать вопрос замены Кейлора Наваса, чья неуверенная игра едва не стоила мадридцам вылета из Лиги чемпионов от «Ювентуса» в четвертьфинале.

    Все это привело к тому, что цена на 19-летнего футболиста сборной Италии поднялась до 52 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: The Sun

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    19.04.2018 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 апреля 2018, 09:00

      В МЮ на место Де Хеа если продадут в Реал

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