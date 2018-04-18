Божович: «Сыграет ли Дзюба с «Зенитом»? Есть шанс, но маленький»

зажал что-ли Дзюба или Зенит какие-то палки вставляют)
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о ситуации с участием форварда Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».
– Есть уже понимание, сыграет ли Дзюба с «Зенитом»?
– По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с «Зенитом». Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…
– Почему? Футболист или клуб не готовы заплатить 10 миллионов рублей?
– Не знаю. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить.
– То есть, вам руководство клуба сказало, что Дзюба против «Зенита», скорее всего, не сыграет?
– Сказали, что все непонятно с Дзюбой, и что и шансы невелики.
– Когда наступит окончательная ясность?
– Думаю, только в субботу. На предыгровой тренировке.
Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет 22 апреля.