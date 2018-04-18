Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Божович: «Сыграет ли Дзюба с «Зенитом»? Есть шанс, но маленький»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о ситуации с участием форварда Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

    – Есть уже понимание, сыграет ли Дзюба с «Зенитом»?

    – По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с «Зенитом». Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…

    – Почему? Футболист или клуб не готовы заплатить 10 миллионов рублей?

    – Не знаю. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить.

    То есть, вам руководство клуба сказало, что Дзюба против «Зенита», скорее всего, не сыграет?

    – Сказали, что все непонятно с Дзюбой, и что и шансы невелики.

    – Когда наступит окончательная ясность?

    – Думаю, только в субботу. На предыгровой тренировке.

    Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет 22 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:42

      зажал что-ли Дзюба или Зенит какие-то палки вставляют)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 19 апреля 2018, 13:28

      Скорее всего не хочет мешать Зениту пробиться в лч, и при новом тренере получить шанс сыграть там!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zenitovec2007 19 апреля 2018, 18:02

      а ну если так то молодец, далеко мыслит))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 19 апреля 2018, 20:48

      ))))))))я вот жду с нетерпением игры с ЦСКА, обе команды в огне сейчас, будет интересно ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 19 апреля 2018, 07:13

      Не надо жадничать, Дзюба! Плати Зениту бабло, как сделал Шатов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 апреля 2018, 05:00

      Он же обещал заплатить сам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 18 апреля 2018, 22:35

      Мало кто сомневался, что хохол выложит своё бабло из своего кармана............Хохол он и в Африке хохол. Не зря гласит народная мудрость: когда хохол родился - еврей заплакал.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17768

      paracetamol 18 апреля 2018, 22:15

      Если сыграет, пусть в Туле и прописывается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 апреля 2018, 21:47

      Хрень какая-то!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 18 апреля 2018, 21:35

      Эммм, а о смысловой нагрузке заголовка автор думал? Кто маленький, Дзюба? Хромает смысловая нагрузка..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 апреля 2018, 21:08

      А оно это надо???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11