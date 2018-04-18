Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович: «Сыграет ли Дзюба с «Зенитом»? Есть шанс, но маленький»

Божович: «Сыграет ли Дзюба с «Зенитом»? Есть шанс, но маленький»

18 апреля 2018, 21:03
11

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о ситуации с участием форварда Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Есть уже понимание, сыграет ли Дзюба с «Зенитом»?

– По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с «Зенитом». Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…

– Почему? Футболист или клуб не готовы заплатить 10 миллионов рублей?

– Не знаю. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить.

То есть, вам руководство клуба сказало, что Дзюба против «Зенита», скорее всего, не сыграет?

– Сказали, что все непонятно с Дзюбой, и что и шансы невелики.

– Когда наступит окончательная ясность?

– Думаю, только в субботу. На предыгровой тренировке.

Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет 22 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1524074899
А оно это надо???
Ответить
Gek Dement
1524076528
Эммм, а о смысловой нагрузке заголовка автор думал? Кто маленький, Дзюба? Хромает смысловая нагрузка..
Ответить
Par Mezan
1524077274
Хрень какая-то!...
Ответить
paracetamol
1524078935
Если сыграет, пусть в Туле и прописывается!
Ответить
ilichkadr
1524080156
Мало кто сомневался, что хохол выложит своё бабло из своего кармана............Хохол он и в Африке хохол. Не зря гласит народная мудрость: когда хохол родился - еврей заплакал.............
Ответить
Бухбух
1524103237
Он же обещал заплатить сам
Ответить
komarinskiy
1524111217
Не надо жадничать, Дзюба! Плати Зениту бабло, как сделал Шатов.
Ответить
OfaZavr
1524120129
зажал что-ли Дзюба или Зенит какие-то палки вставляют)
Ответить
Главные новости
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
2
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
3
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+